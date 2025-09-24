Una muñeca rota en un niño de tres años y sin atención en Irún
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:10
O. R. escribe desde Irún, denuncia «un caso personal, pero seguro que hay más». Mi hijo de 3 años se rompió la muñeca en lunes, lo llevé al ambulatorio donde sus recursos son limitados, hicieron lo que pudieron y por una mala gestión de los protocolos me vine con un niño con una rotura de muñeca sin atender y sin solucionar.
Acabe llevándolo a la policlínica ya que el accidente había sido escolar.
El domingo se arrancó la venda de la escayola, es un niño de 3 años. No hago intención de ir al ambulatorio porque sé que no tienen medios y me voy al hospital comarcal donde sé que hay un traumatólogo de urgencias.
Mi sorpresa es que la administrativa al verme me dice «NO ATENDEMOS NIÑOS « de forma rotunda. Le explico la situación y con un poco de mal gesto me dice, entra pero no te van a atender. Cuando pasó al triaje pasan dos enfermeras y con un discurso súper bien aprendido me dicen que no hay ninguna opción y que bajo ninguna circunstancia van a pasarme al traumatólogo.
Hemos debatido de forma intensa porque me mandaban a Donosti y yo les decía que no tenía vehículo. Para acabar diciéndome que me coja un taxi o un autobús a Donosti. En ese punto yo ya me he cansado de no llegar a ningún acuerdo y le pido una venda para ponérsela yo de forma temporal hasta llegar al ambulatorio, y ella me dice que no me va a dar ni una venda ni nada. He ido al ambulatorio y allí me han vendado de forma provisional al niño.
Y digo yo , ¿no sería más fácil o más humano que cualquiera de esas personas trabajadoras de la sanidad PÚBLICA ayuden a un niño con una muñeca rota? ¿hemos perdido también la humanidad? ¿Nos hemos acostumbrado a un volumen de trabajo más bajo y por eso no somos capaces de sacrificar unos minutos por un niño? A quien corresponda.
