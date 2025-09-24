Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A Quien corresponda

Una muñeca rota en un niño de tres años y sin atención en Irún

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:10

O. R. escribe desde Irún, denuncia «un caso personal, pero seguro que hay más». Mi hijo de 3 años se rompió la muñeca en lunes, lo llevé al ambulatorio donde sus recursos son limitados, hicieron lo que pudieron y por una mala gestión de los protocolos me vine con un niño con una rotura de muñeca sin atender y sin solucionar.

Acabe llevándolo a la policlínica ya que el accidente había sido escolar.

El domingo se arrancó la venda de la escayola, es un niño de 3 años. No hago intención de ir al ambulatorio porque sé que no tienen medios y me voy al hospital comarcal donde sé que hay un traumatólogo de urgencias.

Mi sorpresa es que la administrativa al verme me dice «NO ATENDEMOS NIÑOS « de forma rotunda. Le explico la situación y con un poco de mal gesto me dice, entra pero no te van a atender. Cuando pasó al triaje pasan dos enfermeras y con un discurso súper bien aprendido me dicen que no hay ninguna opción y que bajo ninguna circunstancia van a pasarme al traumatólogo.

Hemos debatido de forma intensa porque me mandaban a Donosti y yo les decía que no tenía vehículo. Para acabar diciéndome que me coja un taxi o un autobús a Donosti. En ese punto yo ya me he cansado de no llegar a ningún acuerdo y le pido una venda para ponérsela yo de forma temporal hasta llegar al ambulatorio, y ella me dice que no me va a dar ni una venda ni nada. He ido al ambulatorio y allí me han vendado de forma provisional al niño.

Y digo yo , ¿no sería más fácil o más humano que cualquiera de esas personas trabajadoras de la sanidad PÚBLICA ayuden a un niño con una muñeca rota? ¿hemos perdido también la humanidad? ¿Nos hemos acostumbrado a un volumen de trabajo más bajo y por eso no somos capaces de sacrificar unos minutos por un niño? A quien corresponda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  2. 2

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  3. 3

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  4. 4

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
  5. 5 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  6. 6

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  7. 7

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  8. 8

    Euskadi reservará el 50% de las VPO a jóvenes y ampliará Bizigune a rentas de hasta 45.000 euros
  9. 9 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  10. 10 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una muñeca rota en un niño de tres años y sin atención en Irún

Una muñeca rota en un niño de tres años y sin atención en Irún