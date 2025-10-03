La junta municipal del PNV pide que se elabore un Plan Estratégico de Ciudad

La junta municipal del PNV ha realizado un balance de los ocho primeros meses de gobierno en coalición con Socialistas de Irun, destacando que la ... entrada jeltzale supuso «un punto de inflexión a la situación de parálisis en la que se encontraba inmersa la ciudad con un gobierno débil y en minoría» y que con la mayoría absoluta que suman ambas formaciones hay «un gobierno fuerte con capacidad para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía».

La formación jeltzale ha destacado avances que durante este algo más de medio año se han producido desde las áreas cuya delegación ostenta (Obras, Mantenimiento e Infraestructuras; Derechos Humanos, Memoria Democrática y Cooperación; Euskera; Bienestar Social; Seguridad y Convivencia Ciudadana e Igualdad y Derechos LGTBIQ+) pero, sobre todo, ha fijado la mirada en el futuro. «Los presupuestos que se llevarán a pleno en diciembre serán los primeros elaborados mediante un trabajo conjunto, profundo y sostenido entre jeltzales y socialistas. Es momento de avanzar en los proyectos estratégicos que marcarán el futuro de Irun, sin descuidar las necesidades reales de los y las irundarras», han asegurado desde el partido nacionalista.

Han mostrado especial preocupación por dos temas. Por un lado, han señalado que aunque «se están dando pasos con respecto a la seguridad ciudadana, con nuevas medidas que acercan la Policía Local a los y las irundarras, Irungo EAJ-PNV es consciente de que es una cuestión que presenta problemas nada sencillos de resolver y de que existe preocupación en la ciudadanía irundarra». También han señalado, entre «los muchos problemas que afectan a Irun y están pendientes de resolver», la «situación de las actividades económicas, especialmente comercio e industria». Si bien las dificultades en el tejido comercial son un tema del que se habla desde hace años y en el que se suceden acciones y campañas una tras otra, llama la atención que el PNV incluya la industria como una de las actividades que en Irun «lleva años arrastrando una tendencia a la baja. El tejido comercial y el industrial de la ciudad atraviesan un momento delicado», han afirmado los jeltzales.

En ese contexto la formación ha propuesto la elaboración de «un plan estratégico de ciudad que recoja tanto las potencialidades como las debilidades, que proponga soluciones a corto y a medio plazo» y lo haga «con el horizonte de situar a Irun en un escenario de oportunidades y proyectos transformadores». Para ello, el PNV sugiere «la participación de todas las fuerzas políticas» de la Corporación, «tanto el gobierno como la oposición».

Por último ha subrayado «la colaboración desarrollada en los últimos meses entre Ayuntamiento de Irun, Diputación de Gipuzkoa y Gobierno Vasco», especialmente, «en materia de infraestructuras viarias y sanidad. El gobierno de coalición seguirá consolidando una dinámica de colaboración» con otras administraciones.