Los portavoces socialista y jeltzale, Nuria Alzaga y Gorka Álvarez, junto a la alcaldesa Cristina Laborda en la mesa de Presidencia del Pleno. Ochoteco
Irun

La junta municipal del PNV pide que se elabore un Plan Estratégico de Ciudad

Los jeltzales, tras ocho meses de gobierno en coalición con los socialistas, remarcan los «problemas» en seguridad ciudadana y el «momento delicado» que atraviesan el comercio y la industria locales

Iñigo Morondo

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:59

La junta municipal del PNV ha realizado un balance de los ocho primeros meses de gobierno en coalición con Socialistas de Irun, destacando que la ... entrada jeltzale supuso «un punto de inflexión a la situación de parálisis en la que se encontraba inmersa la ciudad con un gobierno débil y en minoría» y que con la mayoría absoluta que suman ambas formaciones hay «un gobierno fuerte con capacidad para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía».

