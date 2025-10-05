Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alzaga, Laborda, Ugarte y Álvarez tras la firma de la coalición PSE-PNV en Irun hace 8 meses.

Socialistas de Irun afirma que el el encargo de un nuevo Plan Estratégico se empezó a gestionar hace un año

El grupo ha evidenciado malestar porque su socio de gobierno haya solicitado públicamente que se elabore ese documento cuando sabe que está «hablado con los grupos antes incluso de firmar la coalición, presupuestado y a punto de licitarse»

Iñigo Morondo

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:21



El grupo municipal Socialistas de Irun ha salido a responder este sábado a la petición de un Plan Estratégico para la ciudad que hizo ... pública la víspera su socio de Gobierno, EAJ-PNV, a través de su junta municipal. «Desde el año pasado contemplamos la necesidad de hacer un plan estratégico de ciudad. Les adelantamos la idea a los grupos políticos y está presupuestado, antes incluso de que el PNV entrara al gobierno», ha recordado la portavoz socialista y delegada de Hacienda, Nuria Alzaga. Tras la coalición con los jeltzales se aprobaron esos presupuestos que ya incluían esa partida.

