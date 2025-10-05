Socialistas de Irun afirma que el el encargo de un nuevo Plan Estratégico se empezó a gestionar hace un año

El grupo municipal Socialistas de Irun ha salido a responder este sábado a la petición de un Plan Estratégico para la ciudad que hizo ... pública la víspera su socio de Gobierno, EAJ-PNV, a través de su junta municipal. «Desde el año pasado contemplamos la necesidad de hacer un plan estratégico de ciudad. Les adelantamos la idea a los grupos políticos y está presupuestado, antes incluso de que el PNV entrara al gobierno», ha recordado la portavoz socialista y delegada de Hacienda, Nuria Alzaga. Tras la coalición con los jeltzales se aprobaron esos presupuestos que ya incluían esa partida.

Alzaga aseguró que «el expediente está ya casi para aprobarse después de casi un año de trabajo, pero era necesario primero socializarlo con los grupos políticos en una próxima Junta de Portavoces. Hasta que eso no suceda, no se va a aprobar mediante resolución de Alcaldía», ha señalado la primera teniente de alcaldesa.

El malestar en el grupo socialista porque su socio haya presentado como una petición de su partido un trabajo que lleva meses en desarrollo dentro del Ayuntamiento es evidente. Alzaga ha insistido en que se han seguido «los tiempos y las formas que se requieren para que sea un proyecto de ciudad y no de partidos. Tiempos y formas son fundamentales en nuestra forma de trabajar en conjunto, para que sea por y para Irun y no por interés. Antepondremos siempre los intereses de Irun y la búsqueda de consensos, siempre, por encima de cualquier otro interés», aunque luego ha matizado la acusación directa mostrando sorpresa por que «el grupo municipal de EAJ-PNV no informe a su partido de que esa propuesta ya está contemplada desde hace meses en el presupuesto, avanzada y hablada».

La portavoz socialista ha señalado, por otra parte, que en su grupo se alegran de que en el PNV «estén alineados con las principales preocupaciones de la ciudadanía y del Gobierno municipal, en las que llevamos tiempo trabajando y que, como ya es sabido, son competencia del Gobierno Vasco y que su partido las gestiona. Por fin, a ver si es verdad que comenzamos a ver acciones y hechos en la defensa de nuestra ciudad y en respuesta a sus necesidades».