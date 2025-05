El 'Lehenbiziko', un salmón de diez raciones que Rekondo servirá a «buenos clientes y amigos»

Ángel López San Sebastián Miércoles, 14 de mayo 2025, 13:03 Comenta Compartir

«Esto es para ocho o diez personas, depende de lo tragones que sean». Txomin Rekondo, propietario del restaurante ubicado en las faldas de Igeldo que porta su apellido, se refiere al 'Lehenbiziko', el primer y único salmón pescado en el río Bidasoa y adquirido a cambio de 2.000 euros. «No se le saca dinero, no se rentabiliza lo que se paga», aclara Rekondo, que sigue al pie del cañón, con las manos en la masa, a sus 90 primaveras. DV fue el único testigo del momento de la entrega del hermoso ejemplar de 5,250 kilos y 79 centímetros de largo, pescado por el experimentado pescador pamplonés David Miranda.

«El dinero es lo de menos, lo importante es que sigan vivan las tradiciones», reclama David, antes de recibir el sobre con su recompensa. Hubo negociación telefónica a pie de río, pero al final Txomin abonó el precio inicial reclamado por David. «Aquí se paga poco», dice el dueño de Rekondo. «En Asturias se han llegado a pagar 10.000 euros por un ejemplar similar», apostilla.

El que vaya a este restaurante puede catar los manjares de su carta, en muchos casos utilizados para doblegar voluntades en las negociaciones con jugadores de la Real, pero este salmón del Bidasoa está reservado: «Es para clientes buenos, amigos a los que invitas», aclara Txomin. «Lo importante es que se queden satisfechos», remata.

El 'Lehenbiziko' es, asimismo, el 'Azkeneko', porque es el único salmón que permiten pescar en el Bidasoa: «Hemos querido comprarlo los últimos 10 años», dice Txomin. El precio ha fluctuado en función de variables como el peso o la época en la que se capturó: «El primer tiempo siempre es mejor que el de más tarde», relata el propietario del establecimiento.

Los 500 euros rechazados en la pandemia

David, el ganador de esta 'Champions League' de la pesca en el Bidasoa, esta eufórico: «Después de dos años de parón, había que reivindicar y estoy muy contento», señala. «Mi satisfacción no es por el dinero», repite, antes de especificar: «Yo ya saqué el Lehenbiziko en 2020 y Txomin me ofreció 500 euros, pero no lo vendí». Entonces todo estaba cerrado, incluido el restaurante, a causa de la pandemia.

Había 51 pescadores inscritos para intentar sacar del río el apreciado ejemplar. El plazo comenzó el sábado y la 'pugna', que podía permanecer abierta hasta el 30 de junio, ha finalizado a primera hora de este miércoles, 14 de mayo.«Yo fui el sábado, pero el río bajaba muy malo, con mucha hoja y eso», narra Miranda. «El domingo no fui porque por las aplicaciones de los móviles sabía que bajaba peor todavía; el lunes no fui, ayer no se podía pescar y hoy ya he visto el río y he dicho: 'No sé cómo, pero hoy sale'». El relato es del propio capturador del 'Lehenbiziko'.

David ha llegado tarde al sorteo por los atascos provocados por los camiones en la problemática carretera N-121-A. Le ha tocado pescar el último y se hallaba en el mismo puesto que Benjamín, cocinero durante 30 años precisamente del Restaurante Rekondo. «Ha sido él el que ha visto saltar un salmón y yo creo que había otro», afirma David.

«Me ha costado sacarlo cinco o siete minutos», cuenta el pescador, que ha sacado el ejemplar 'a quisquilla', con cebo. «Los salmones de la boca mueren muy rápido y estaba bien enganchado», manifiesta. «A no ser de que sea un mastondonte, que ya no hay, se hace con tranquilidad», añade David, como sin darse importancia.

El pescador aprovecha la trascendencia de ser el capturador del 'Lehenbiziko' para lanzar sus reivindaciones: «Las cosas que van perdiendo interés se olvidan y no queremos que se olviden los salmones en el Bidasoa», significa. En este sentido, él sostiene que cualquier tiempo pasado fue mejor: «Antes había un buen ambiente, pero eso se va a morir, si no nos dejan pescar; al final, los que mejor cuidan los ríos son los pescadores», señala. «Nos tiraron la presa y eso fue la puntilla para ese río», denuncia. «Esa presa aguantaba muchos salmones, por la profundidad que tenía; ésa era la reserva del Bidasoa», recuerda David.

El capturador del primer y último salmón del Bidasoa quiere seguir desarrollando su pasión en este río: «Nosotros no tenemos la culpa del problema del salmón», proclama, antes de espetar con ironía: «Tener 50 ó 100 cormones en el Bidasoa comiéndose los benjamines del salmón es lo 'mejorico' que le puede pasar». Cree este pescador que los salmones ya «no tienen sitio para estar» en este río porque «les han machacado el hábitat».

Considera que su 'Lehenbiziko', por el que ha percibido 2.000 euros y que degustarán unos cuantos privilegiados clientes especiales del Rekondo, sólo llevaría un día en el Bidasoa.