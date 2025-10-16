Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ballet klasiko erakultadia, aurreko edizio batetan.

Pasaiako Dantza Festibalaren egitaraua osatzeko proposamenak jasotzeko epea, zabalik

Jaialdiaren 8. edizioa 2026ko ekainaren 11tik 14ra izango da

I. A.

Donostia

Osteguna, 16 urria 2025, 16:43

Comenta

Pasaiako Dantza Festibalak beste edizio berri bat ospatuko du datorren urtean. Hain zuzen, zortzigarren edizioa ekainaren 11tik 14ra izango da Antzoko barrutian, Haatik dantza taldeak antolatuta Pasaiako udalaren laguntzarekin. Hori dela eta, bertan parte hartu nahi duten Euskal Herriko sortzaile eta dantza konpainiek jadanik zabalik dute data horietan eskaintzeko prest dauden proposamenak aurkezteko epea.

Antolatzaileek jakinarazi dutenez, «proposamen bilketa hau baliagarri izango zaigu, euskal konpainien egungo egoera eta berauen dantza sorkuntza ezberdinak ezagutzeko eta honela, jaialdiaren egitaraua osatzeko».

Euskal Herriko zazpi probintzietako sortzaile nahiz konpainiek bidalitako proposamenak onartuko dira. Iraupen motz zein ertaineko piezak izan beharko dira, kalean zein ezohiko espazioetan eskaintzeko sortu direnak. Proposamena aurkezteko, jaialdiaren webgunean dagoen inprimakia bete behar da, azaroaren 14ra arte.

Jaialdi parte-hartzaile, parekide eta integratzailea izateko asmoarekin dihardu lanean Pasaiako Dantza Festibalak. Dantza gizarteratzeko eta ikusle berriak erakartzeko, dantza sortzaileen lanak erakusteaz gain, bide ezberdinen bidez dantza herritarrei hurbiltzeko tailer, erakusketa eta hitzaldiek osatuko dute egitaraua.

Haatik dantza konpainiak Pasaiako udalaren laguntzarekin antolatzen du jaialdia, herritarrek dantza modu ezberdin batetan gozatzeko aukera eskainiz. Antxoko barrutiko hainbat kokalekutan emanaldiak antolatzen dira, kanpoko eta bertako konpainien eskutik.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  2. 2

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  3. 3

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  4. 4 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  5. 5 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  6. 6 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  7. 7 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»
  8. 8

    Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina
  9. 9 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  10. 10 Así suena la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Pasaiako Dantza Festibalaren egitaraua osatzeko proposamenak jasotzeko epea, zabalik

Pasaiako Dantza Festibalaren egitaraua osatzeko proposamenak jasotzeko epea, zabalik