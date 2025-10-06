Nesken artean bokazio zientifiko-teknologikoak sustatzeak saria du
Deustuko Unibertsitateko Inspira STEAM programak lehen saria jaso du Alianza Steam 2024 sarietan
I. A.
Donostia
Astelehena, 6 urria 2025, 17:02
Deustuko Unibertsitateak lehen saria jaso du Hezkuntza, Lanbide Heziketa eta Kirol Ministerioak ematen dituen Berdintasunaren aldeko Ikasgelak: Alianza Steam 2024 sarietan, «entitate edo erakunde publiko edo pribatuen» kategorian. Sari horien helburua da Steam bokazioak (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematika arloetakoak) neska txiki eta gazteen artean sustatzen dituzten hezkuntza proiektuak aitortzea, hartara, esparru horretan dagoen genero arrakala murrizten laguntzeko.
Inspira Steam programa 2016an jarri zuen abian Deustuko Unibertsitateak eta bokazio zientifiko-teknologikoak sustatzen aitzindaria izan zen, batez ere nesken artean. Taldeko aholkularitza-ekintzetan oinarritzen da, eta Lehen Hezkuntzako 6. mailako eta Bigarren Hezkuntzako 1. mailako ikasleei zuzenduta dago. STEAM gaiei buruz hitz egiten eta hausnartzen dute arlo horietako profesionalekin, hau da, programan borondatez parte hartzen duten ikerketa, zientzia eta teknologia munduko pertsonekin.
Bederatzi edizioetan zehar, 2.800 emakumezko aholkularik eta 300 gizonezko aholkularik baino gehiagok 550 ikastetxetako ia 50.000 neska-mutilekin lan egin dute, beren ibilbidea eta lanbidea erakutsi diete, mundu zientifiko-teknologikoari buruzko ikuspegia zabaldu diete, estereotipoak hautsi dituzte eta ikasle gazteenengandik hurbil dauden STEAM erreferenteak hurbildu dizkiete. Hainbat ediziotan, programa EAEn, Galizian, Asturiasen, Errioxan, Aragoin, Katalunian, Madrilen, Castellón, Murtzian, Kanarietan, Andaluzian, Txilen eta Argentinan garatu da.
Alianza STEAM Sariak hezkuntzaren teorian eta praktikan benetako eragina duten proiektu berritzaileak sustatzeko abian jarritako 'Niñas en pie de la ciencia' estatuko estrategiaren parte dira. Aurtengo edizio honetan, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta eskola-eremutik kanpoko erakundeak hartzen dituzten bost modalitatetako sariak eman dira.
Erakunde publiko edo pribatuen modalitatean, Deustuko Unibertsitatearekin batera, Esplugues de Llobregateko Udala (bigarren saria) eta Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Gorena (hirugarren saria) ere saritu dituzte.