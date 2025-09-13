Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Martin Martina trilogiaren amaiera argitaratu du Amancay Gaztañagak

Abentura, fantasia eta euskal mitologia konbinatzen dituzte hiru liburuek

I. Altuna

Donostia

Larunbata, 13 iraila 2025, 12:38

Amancay Gaztañaga idazle zestoarrak Martin Martina trilogiaren hirugarren liburua argitaratu du, 'Martin Martina eta gauekoak izenburuarekin', abentura, fantasia eta mitologia uztartzen eta gazteak zein helduak konkistatu dituen proiektu narratiboari amaiera ematen dion eleberria.

Hirugarren ale honetan aurreko bi liburuen tramari heltzen dio istorioak, eta misio erabakigarri batekin amaitzen da: lur gaineko bizitzaren eta lurpeko indarren arteko oreka salbatzea. Honela, Martin Martinak eta bere lagunek Kasilda barnetegitik ihes egiten dute, Xiska amonaren eta Ireltxuren laguntzarekin. Ezinbesteko misioa dute: maiatzaren batean, Ama Lurrak eta Eguzkiak elkar besarkatuko dute urtero bezala, baina, munduan hedatzen ari den zorigaitza saihestea lortzen ez badute, Lurra ez da berriro esnatuko, eta gainazaleko izaki guztiak zein lurpeko Gauekoak desagertuko dira. Beleen talde sekretuarekin bat egingo dute gazteek, eta beharrezkoa izango da guztien lana, Cesarren nahi zitalei aurre egiteko eta mundu bien arteko oreka berrezartzeko.

Martin Martina trilogiak, bere protagonista intersexualaren eta sinboloz betetako unibertso literario baten bitartez, aniztasunaren aberastasuna, sustrai kulturalen balioa eta mundu globalizatu honetan ingurumena zaintzeko presazko premia arakatu ditu. Egilearen esanetan, antzinako mitologien eta erronka garaikideen arteko zubi bihurtzen da hemen literatura.

Trilogiako lehenengo bi liburuak 2024an argitaratu zituen Amacay Gaztañagak, 'Martin Martina eta urrezko orraziaren misterioa' eta 'Martin Martina eta sorginen batzarra' izenburuekin.

