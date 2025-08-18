Emakume zinemagileei zuzendutako laguntzak
Etxe Betea proiektuak lau deialdi zabaldu ditu eta eskaerak abuztuaren 25era arte aurkeztu daitezke
I. A.
Donostia
Astelehena, 18 abuztua 2025, 18:41
Emakume sortzaileak laguntzea helburu duen Etxe Betea proiektuak lau deialdi desberdin zabaldu ditu, emakume zinemagileei zuzentzen direnak. Interesdun bakoitzak proiektu bera aurkeztu ahal izango du deialdi batean edo gehiagotan, betiere bakoitzean ezarritako hautagarritasun-baldintzak betetzen baditu. Deialdi guztiak abuztuaren 25era arte (13:00) egongo dira zabalik.
Honela, 'Gela bat norberarena' egoitza artistikoak bi emakume zinemagileri beren film luzeak garatzen lagunduko die. Egoitza bat proiektua euskaraz garatu nahi duen emakume zinemagile batentzat izango da eta bestea beste edozein hizkuntzatan (gaztelania, katalana, galiziera, aranera, valentziera, ingelesa, etab.) egin nahi duen emakume zinemagile batentzat.
Hautatutako parte-hartzaile bakoitzak gela fisiko bat izango du Etxe Beteak Bilbon duen eraikinean eta 5.000 euroko laguntza ekonomikoa jasoko du. Bi egoiliarrek beren proiekturako egokiena iruditzen zaien mentorea proposatu ahal izango dute, eta Etxe Betea taldeak proposamen horiek ebaluatuko ditu eta, ondoren, egoitza bakoitzarekin batera joango den mentorea berretsiko du. Mentoretzak 2025eko urritik eta 2026ko ekainera bitartean gauzatuko dira.
Bestalde, eta lehen aldiz, 'A Shelter of one´s own' ekimena eskainiko du Etxe Beteak, ordaindutako bederatzi hilabeteko egoitza artistikoa, mentoretzekin, gatazkan dauden herrialdeetako emakumeentzat edo muga politiko eta adierazkorrak dituzten emakumeentzat. Egoitza honen helburu nagusia proiektu zinematografikoak garatzeko ingurune segurua, askea eta egokia eskaintzea da. Emakume bat hautatuko da eta 5.000 euroko diru-laguntza izango du bere zinema-proiektuaren garapenerako.
Azkenik, 'Two Week International Residency' programak bi astez nazioarteko zinemagile bat hartuko du luzemetrai proiektu bat garatzeko, eta 'Elkarrekin sortzen' topaketak bi lantalde jarriko ditu abian, bat euskaraz eta bestea gaztelaniaz, garapen fasean edo aurreratuan dauden film luze, film labur, telesail edo antzezlan baten proiektuaren ideia duten zinemagileei laguntzeko. Hileroko topaketak izango dira, urritik ekainera, eta elkarretaratze horietan sortzaile bakoitzak bere ikus-entzunezko proiektua besteekin partekatu ahal izango du.
