No voy a entrar en debates referidos a la reglamentación ni al arbitraje. A veces toca leer la situación y actuar con sentido común. Alex ... cogió la rotonda por la derecha en Beasain cuando había una señalización. Pero estoy convencido de que Aranburu habría ganado igualmente la etapa tomara la rotonda como la tomó o la tomara por la izquierda o por el centro. Ningún ciclista podía pararle. Los jueces están para impartir justicia y fueron justos, aunque fuera con dos horas de retraso. Nunca es tarde si la dicha es buena.

El ciclismo con tarjetas amarillas y decisiones demasiado estrictas se parece cada vez más al fútbol y a su lado más forofo, donde el penalti a favor de tu equipo lo es siempre y el penalti en contra no lo es nunca. Sin embargo, el ciclismo no tiene nada que ver con el fútbol. En este deporte se anima a todos, sean o no los tuyos. Zorionak, Alex. Para mí eras el ganador decidieran lo que decidieran los jueces.

Aranburu empezó su trayectoria profesional en el equipo Euskadi-Murias conmigo de director. Supone una gran satisfacción verle a este nivel y sentir que hemos puesto nuestro granito de arena en su evolución. Llegó al equipo un ciclista fino y resistente. Su cuerpo cambió poco a poco para convertirse en el Alex de hoy en día, más protagonista. Y ha tenido el mérito de encontrar su sitio. También me gustaría subrayar la importancia de los equipos de cantera en esta labor de formación de los corredores, fundamental tanto en este deporte como en otros.

La pequeña Lieja-Bastogne-Lieja vasca deparó una jornada tremendamente loca y de innumerables variantes. Cofidis, el equipo de Aranburu, jugó a lo que tocaba. No entró en líos de ningún tipo. Bingen Fernández supo en todo momento a qué jugaba y desplegó un trabajo táctico excelente, bien rematado por Aranburu.

En cambio, no entendí la estrategia de UAE. No comparto acometer semejante esfuerzo por romper la carrera desde tan lejos cuando tienes en tus filas al ciclista más fuerte de la prueba o al menos a uno de los dos más fuertes. Reventó corredores desde Santa Ageda. Por Mandubia, por Zerain, en Gaintza... McNulty, Del Toro, Soler... Para mí, sin necesidad. Dentro de ese contexto, Red Bull-Bora aprovechó el planteamiento desordenado del UAE para, gracias a un notable Vlasov, empezar Lipowitz la ascensión a Lazkaomendi con unos agradecidos metros de ventaja sobre sus directos rivales. Le vinieron bien.

La jornada entre Zarautz y Beasain no deja diferencias en la clasificación general, al menos entre los corredores que pelean de verdad por el maillot amarillo. Pero sí ha servido para aclarar el panorama y comprobar las fuerzas de cada uno. Sigo pensando que Almeida y Skjelmose junto a Lipowitz se van a jugar la carrera. También creo que Schachmann explotará un día de estos. No le veo ni al nivel ni con las aptitudes del portugués, más expuesto esta vez, y del danés, agazapado. Almeida es un corredor diésel que llama la atención porque termina los puertos mejor de como los empieza. Me recuerda, salvando las distancias, a Aarón Villegas, al que tuve a mis órdenes en el Orbea continental.

Felicito a Alex y se confirma que la vida a veces no es justa.