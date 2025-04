Guion previsto, desenlace lógico

El máximo favorito demostró su condición y su calidad. No necesitó al equipo. Ya hay líder de verdad en la Itzulia. Almeida ha dado un ... golpe de efecto en la carrera y será difícil, por no decir imposible, modificar el estado actual de la carrera, al menos en lo que se refiere al liderato. Posee un equipo potente, el UAE, e Isaac del Toro ha demostrado que sabe trabajar para el compañero.

El director de un equipo World Tour como UAE, con tantos egos en la plantilla, tiene ante sí una tarea difícil. Es meritorio dar a cada uno lo que le corresponde y asignar a cada cual el trabajo a desempeñar sobre la carretera. Aún así, sigo pensando que estructuras de este tamaño y semejante poder económico desvirtúan el sentimiento real del ciclismo, que se pierde entre los intereses comerciales y el riesgo a que el propio equipo marque quién gana y quién no. Reivindico el sentido real de la competición, la pugna natural entre los corredores para ver quién es el mejor.

Estamos en una Itzulia donde faltan ciclistas dominadores de la clasificación general. No hace falta citarlos. Los nombres están en el pensamiento de todos. Joao Almeida es el cuarto o quinto en discordia y ha aprovechado la coyuntura que le brinda la presente Itzulia. Todo lo contrario que Enric Mas, del que esperaba mucho más en esta prueba. No pudo responder al ataque del nuevo maillot amarillo en un terreno en teoría favorable para las aptitudes del mallorquín. No pudo seguir el ritmo de Lipowitz y Champoussin, sobre el papel menos escaladores que el corredor de Movistar. Y tampoco acompañó a Aranburu en la remontada que le situó a la altura del dúo perseguidor en el tramo más duro de Matsaria.

La etapa de Markina demuestra que Lipowitz y Skjelmose están un punto por debajo del portugués. Los dos días que tenemos por delante presentan sendas oportunidades de revertir la situación y dar un vuelco a la clasificación general, pero estoy convencido de que Almeida va a subir a lo más alto del podio en Eibar. Una vez con la diferencia de tiempo a su favor, le toca defender a UAE. Los demás intentarán atacar al que ha demostrado ser el corredor más fuerte de la carrera, condición que confirmará camino hoy de Gernika y mañana en las dos ascensiones a Izua antes de terminar en la ciudad armera.

Por si a alguien le cabía alguna duda en relación a Alex Aranburu, el ezkiotarra la despejó por completo. Después de un día complicado y con un carrusel de emociones en Beasain, demuestra que está para pelear la general con corredores de una calidad tremenda. Dosificó bien las fuerzas en la ascensión a Izua por Matsaria, jugó su carta en el descenso para intentar alcanzar a Almeida, que estaba ya demasiado lejos, y estoy convencido de que volverá a ser protagonista tanto hoy como mañana.

Vuelve a demostrarse que merece la pena apostar por los corredores de casa. Es la línea a seguir, sin ningún género de dudas. El dinero manda, por supuesto. UAE maneja un capital alto. Aún así, sigo confiando en proyectos con sentido e identidad y creo que dan para competir. Siento el ciclismo vasco como algo más que un simple deporte. Es un referente en nuestra manera de pensar yt creo en valores que corremos riesgo de perder.