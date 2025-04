Aranburu, desposeído de la victoria

Alex Aranburu (Cofidis) ha sido desposeído de la victoria que ha conseguido en la tercer etapa de la Itzulia, con meta en Beasain. El ezkiotarra ... ha cruzado la línea en primer lugar tras una extraordinaria bajada de Lazkaomendi, pero un problema en la última rotonda ha hecho que los jueces decidan retirarle el triunfo por tomarla por la derecha, cuando la señalización marcaba por la izquierda, pese a que el libro de ruta establece claramente que el paso era por la derecha, tal como hizo el corredor del Cofidis.

El triunfo ha sido para el segundo en meta, Romain Gregoire (Groupama), el más rápido del grupo de favoritos, que han llegado todos juntos a la espalda de Aranburu.

El ezkiotarra ha sacado unos metros de ventaja en el descenso de Lazkaomendi y cuando rodaba en solitario se ha encontrado con esa rotonda justo antes del último kilómetro. Aranburu la ha tomado por el lado natural en el sentido de la marcha, pero en el lado derecho de la rotonda había colocada una valla y una flecha a la izquierda. Él ha seguido recto, mientras que sus perseguidores pasaban por la izquierda. La diferencia de trazado era insignificante y la ventaja del ezkiotarra, en apariencia suficiente para llegar a meta. De hecho, le ha dado tiempo de levantar los brazos y celebrar. A los jueces, sin embargo, les ha parecido una maniobra irregular, por lo que le han desposeído de la victoria.

El director del Cofidis, Bingen Fernández, estaba furioso en meta: «La sensación es muy mala. En el libro de ruta marca claramente que es por la derecha y no sé por qué alguien ha puesto una flecha a la izquierda. Los jueces dicen que ha cogido la rotonda por el lado más corto, pero el libro de ruta pone claramente que es por la derecha. Alex iba a ganar igual, por la derecha o por la izquierda. Hemos visto qué fácil ha llegado, le ha dado tiempo hasta de celebrar. Por la derecha o por la izquierda, la etapa era suya. Ha sido el más fuerte y la victoria es suya. Hemos hecho las cosas bien, Alex ha hecho las cosas bien y es el ganador. Alex esá enfadado, nosotros también y mucha gente está enfadada. El libro pone lo que pone. ¿Qué hacemos entonces, cambiar la meta como nos da la gana? Los jueces han estado viendo las imágenes y el reglamento y no entiendo la decisión. No hay argumentos para la decisión. Si el libro de ruta no vale, a partir de ahora cada uno hará lo que le dé la gana a partir de ahora. Es muy frustrante. Hacemos todo lo que podemos, es muy difícil ganar, lo conseguimos en casa, con un ciclista vasco y en una etapa como esta y pasa lo que pasa. Si alegamos y nos dan la victoria dentro de unos meses no vale lo mismo. El valor es ir al podio y sería una línea en un papel, no vale lo mismo. Tenemos que asumir lo que ha pasado. Estamos muy enfadados y esto no lo vamos a asimilar. Hemos perdido la ilusión. No es fácil este momento. Muy duro».

En la general, Schachmann, muy bien en la etapa, amplía su ventaja hasta los cuatro segundos con Lipowitz (Red Bull-Bora) y Almeida (UAE).