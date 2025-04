El año pasado, el asfalto; este año, una valla

Álvaro Vicente San Sebastián Miércoles, 9 de abril 2025, 19:50 | Actualizado 20:03h. Comenta Compartir

Otra vez los focos apuntan a la Itzulia por segundo año consecutivo. Si el año pasado fue el mal estado del asfalto el que se ... llevó los titulares, con la caída y el abandono obligado de las principales estrellas del pelotón, en esta ocasión es la señalización el origen de la polémica. No se entiende que si el libro de ruta llevaba la carrera por la derecha de la rotonda, luego una valla colocada por la organización dirija a los ciclistas por el lado opuesto. El caso es que otra vez la Itzulia queda otra vez en mala posición con asuntos no deportivos. Pocos recuerdan quién ganó la Itzulia del año pasado, marcada por esas terribles caídas, y ojalá no ocurra pero esta nueva edición también se recordará por la etapa que se quito y luego se devolvió a Álex Aranburu.

Era la cuarta etapa de la Itzulia 2024 cuando varios ciclistas se vieron involucrados en una de las caídas más graves de la historia reciente del ciclismo. Jonas Vingegaard fue uno de los más afectados. Según un primer parte médico del Visma, sufrió una fractura de clavícula y varias costillas, y fue trasladado al hospital por precaución. Al poco, se confirmó que el también sufrió un colapso pulmonar. Era la primera caída grave del danés desde que ganara el Tour en 2022. Pero la lista no quedó ahí. Remco Evenepoel sufrió fracturas en la clavícula y la escápula, mientras que Jay Vine se fracturó tres vértebras, aunque sin daños neurológicos. El líder de la carrera, Primoz Roglic, que ya había tenido una caída en la etapa anterior, continuó en la carrera a pesar de las lesiones, pero también acabaría fuera. Alexander Cepeda y Sean Quinn también fueron parte del accidente. Hoy todavía esa caída sigue presente.

