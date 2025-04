Almeida, sincero en meta tras proclamarse nuevo líder: «No iba súper, pero todo el mundo iba cansado y ha sido suficiente»

Iker Valverde Jueves, 10 de abril 2025, 17:41 | Actualizado 17:49h. Comenta Compartir

Joao Almeida ha llegado exhausto a meta tras el esfuerzo de Izua, aunque se le intuía la sonrisa de quien gana su primera etapa en ... su primera participación en la Itzulia, poniéndose además el maillot amarillo. «Muy contento. No me sentía muy bien, no tenía las mejores piernas pero quizá todo el mundo iba así», ha reconocido.

Ese esfuerzo en el puerto eibartarra le ha bastado para colocarse líder con medio minuto de diferencia. En Izua es donde ha hecho la diferencia y el portugués analiza la subida: «La aproximación al último puerto ha sido un poco loca y decidí entrar un poco más atrás y hacer la subida a mi ritmo». Ha vuelto a incidir en que «iba bien, pero no súper. Todo el mundo iba cansado y ha sido suficiente». Para compensar sus cansadas piernas tras el duro trabajo realizado ayer en la etapa que salió de Zarautz y terminó con toda la polémica en Beasain, Almeida reconoce que «el equipo ha estado perfecto y yo lo he dado todo». Sin tiempo para más, el nuevo líder de la Itzulia afirma que «ahora voy a disfrutar un poco, pero ya estoy focalizado en mañana, que también va a ser durísimo». Soler: «Esperemos que no se nos escape» Marc Soler, compañero de Almeida en el UAE, se ha mostrado muy contento tras la victoria del portugués: «Tenemos un equipo muy fuerte. A partir de ahora ya toca controlar la carrera, esperemos que no se nos escape ya». El ciclista español ha formado parte de la fuga y ha hecho una interesante reflexión. «Ha falta entendimiento en la fuga para seguir más adelante, pero para nosotros mejor porque ya vimos que Joao (Almeida) era el más fuerte. Estaba claro que lo iba a probar y así ha sido». Soler ha explicado también que en la Itzulia está disfrutando porque «esta carrera cuesta mucho controlarla, parece una carrera sub-23 con todo el mundo al ataque. Es divertido».

