¿Videojuegos que caducan? Una iniciativa ciudadana pone en alerta a la Unión Europea

Hasta 1,4 millones de firmantes piden que las compañías mantengan funcionales sus títulos, sin importar cuándo se pusieron a la venta

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:24

Los incondicionales de 'Misión Imposible' (la mítica serie de los 60 convertida en una de las sagas más prolíficas de Hollywood) tienen grabado a fuego ... aquello de 'Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos'. Algo parecido viene a ocurrir con determinados videojuegos que, si bien no están programados para desaparecer sin dejar rastro al cabo de cierto tiempo, de algún modo terminan volviéndose inservibles por su propia naturaleza.

