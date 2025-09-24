Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vivir | Salud

«Antes de una reunión importante, haz deporte»: mejora la parte del cerebro donde tomas decisiones

Practicar ejercicio produce un aumento de la neurogénesis, el proceso por el que creamos nuevas neuronas y que, entre otras cosas, nos ayuda a regular las emociones, a procesar mejor la información y a asentar los recuerdos

Julia Fernández

Julia Fernández

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:00

El refranero popular está lleno de sabiduría. Uno de estos dichos dice que las penas con pan son menos. Por eso, cuando nos pasa algo ... del tipo hemos roto con la pareja, nos han echado del trabajo o hemos tenido la gran bronca con nuestro mejor amigo siempre hay alguien que nos la dice para, luego, invitarnos a ir a tomar algo por ahí. Pero deberíamos ir poniendo en cuarentena esta frasecilla y, sobre todo, esta actitud. No porque sea malo ir a ponerse fino con un colega y despotricar de nuestro mal fario. Si no porque hay algo todavía mejor y más sano: hacer deporte.

