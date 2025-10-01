Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Salud

Cuatro fórmulas para que nos 'resbale' el estrés del trabajo

Ya es la segunda causa de baja laboral en España

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:04

Escucha la noticia

4 min.

Todos conocemos a algunas personas inmunes al estrés laboral, que a menudo despiertan comentarios de admiración por este 'superpoder'. Gente tocada de la mano de ... Dios pero que para nada es representativa del común de los mortales. Poca gente se libra. De hecho, según datos del Ministerio de Sanidad, el estrés ya es la segunda causa de baja laboral después de las dolencias musculoesqueléticas. Hace dos años se tocó techo y llegó a haber casi 600.000 trabajadores con incapacidades temporales por trastornos mentales y de comportamiento. ¿Qué pasa para que el estrés laboral nos socave la salud y el ánimo de este modo? «Cada vez más investigaciones sugieren que, en la mayoría de los casos, las causas no son nuestros mecanismos de afrontamiento defectuosos, sino que están profundamente arraigadas en nuestros entornos laborales. Es decir, no estamos fallando como personas, estamos siendo sobrecargados por sistemas de trabajo insostenibles», asegura la psicóloga y escritora Valeria Sabater. La gran pregunta es: ¿podemos hacernos fuertes frente al estrés y que nos 'resbale' todo lo posible? He aquí cuatro maneras de 'torearlo' mejor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  3. 3

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  4. 4

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  7. 7 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa
  10. 10

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cuatro fórmulas para que nos 'resbale' el estrés del trabajo

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Cuatro fórmulas para que nos &#039;resbale&#039; el estrés del trabajo