Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Salud

Acariciar un gato y otros 3 gestos que te dan un subidón natural

El otoño nos da cierto 'bajoncillo' anímico, pero lo podemos 'hackear'... ¡y sin mucho esfuerzo!

Julia Fernández

Julia Fernández

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:01

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

Qué bajón». Estos días lo habrás oído mucho en la calle. Llega el otoño y nos quedamos plof. ¿Será la vuelta a la rutina? ¿Que ... se acaba el terraceo? ¿El estrés del trabajo? Sí, es eso y algo más. Lo explica bien la psicóloga y doctora en Neurociencia Ana Asensio: «Este bajón otoñal tiene una base neurobiológica, ya que tenemos menos horas de luz solar que alteran nuestra secreción de serotonina y de melatonina, dos sustancias clave en la regulación del ánimo, el sueño y la energía vital». Eso junto a la mayor demanda externa acaba por no dejarnos espacio a nosotros mismos y nos desanimamos. Sin embargo, 'hackear' nuestras hormonas para que jueguen a nuestro favor es algo que está en nuestra mano. «Desde la neurociencia hablamos de neuroquímica relacionada con el bienestar, basada en neuroacciones», precisa la experta, autora del libro 'Neurofelicidad' (Penguin Random House). Son «pequeños gestos cotidianos que estimula de forma natural la química del bienestar». Vamos con algunos de ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  4. 4 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  5. 5

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua
  6. 6

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  7. 7 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  8. 8 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  9. 9

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  10. 10 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Acariciar un gato y otros 3 gestos que te dan un subidón natural

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

Acariciar un gato y otros 3 gestos que te dan un subidón natural