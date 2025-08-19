Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El canto de los grillos te chiva la temperatura que hace

Cuanto más calor hace, más rápido va su metabolismo y, por tanto, más frecuente es su soniquete

Carmen Barreiro

Martes, 19 de agosto 2025, 00:02

El canto de los grillos es una de las bandas sonoras que resuena en las noches de verano. Ese cricrí constante que acompaña nuestras veladas ... estivales no es solo un sonido de fondo. Aunque no lo creas, ese soniquete es, curiosamente, una forma natural de saber la temperatura que hace en la calle o en el campo. A finales del siglo XIX, el físico Amos Dolbear descubrió que la frecuencia del canto de los grillos varía según la temperatura ambiente.

