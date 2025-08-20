Ligues de verano: he aquí 16 'tipos' que te te interesan

El verano es época propicia para conocer gente... y echarse algún ligue. Pocos consejos acepta un enamorado, pero no viene mal echar un vistazo a ... esta guía. He aquí 16 tipos de personas, el 'modelo Myers-Briggs', una de las clasificaciones de la personalidad más conocidos. Esther García Navarro, doctora en Ciencias de la Educación, explica en 'El libro de las 16 personalidades' (Arpa) cómo se relaciona cada una con el amor.

1 El revolucionario

«Encarna el entusiasmo, la creatividad y la energía sin límites. Es profundamente reflexivo y tiene una insaciable curiosidad», describe la autora. Con su pareja «es apasionado, generoso y capaz de convertir la rutina diaria en algo especial. Pero, ojo, espera reciprocidad total».

2 El sensei

Lo suyo es «una combinación de carisma, sensibilidad y determinación. Brilla por su capacidad de guiar y motivar a los demás». ¿Y cómo son estos «líderes natos» en el amor? «Románticos y comprometidos, dan el primer paso con naturalidad, aunque pueden caer en la tentación de querer 'arreglar' a su pareja».

3 El protector

«Encarna el idealismo, la vida es una búsqueda constante de sentido. Percibe fácilmente las emociones y necesidades de los demás». En el amor busca «una conexión profunda y el de al lado debe valorar su sensibilidad y respetar su necesidad de introspección. ¿Lo malo? Espera que la otra persona sea 'perfecta'».

4 El conciliador

«Busca comprender antes que juzgar. Su idealismo y tendencia a refugiarse en su mundo interno pueden hacerle perderse en la ensoñación, dejando de lado la acción». Es otro «romántico empedernido, pero su tendencia a evitar el conflicto le lleva a veces a callar lo que le molesta y a acumular resentimiento».

5 El amigable

«Encarna la alegría de vivir, la espontaneidad y el carisma. Es una persona sociable y transforma cualquier situación en un momento vibrante». Cuando encuentra a su 'media naranja', «se enamora con intensidad pero, en lugar de enfrentar los conflictos, cambia de tema o bromea, pese a que eso no hace desaparecer el problema».

6 El solucionador

«Ágil, audaz, tiene una solución ingeniosa para todo. Su lema es 'actúa primero, piensa después'». Cuando conoce a alguien que le gusta «disfruta con el coqueteo y la conquista, pero ¡ay cuando la relación se instala en la rutina...!».

7 El espíritu libre

«Tolerante y flexible, encarna la independencia y la espontaneidad sin renunciar a la sensibilidad». Como compañero sentimental es «cariñoso y detallista, pero necesita sentirse apreciado y rechaza la planificación, lo que puede ser un problema cuando la otra persona busca un compromiso a largo plazo».

8 El auténtico

«Creativo, práctico, curioso y resolutivo, vive según sus propias reglas y socializa poco». En el amor «no le gusta sentirse atado porque necesita independencia, pero es un compañero honesto».

9 El anfitrión

«Hace que el grupo se sienta unido, se acuerda de los cumpleaños, se preocupa de que todo el mundo se sienta cómodo...».En las cosas del querer, «no suelen ser personas de relaciones pasajeras. Se entregan completamente y se sentirán heridos si no perciben la misma entrega».

10 El metódico

«Es lógico y organizado, por lo que puede parecer a veces estricto. Valora la estabilidad y la rutina y es leal y honesto». Enfoca sus relaciones «a largo plazo porque busca un vínculo sólido. Puede tener dificultades para expresar sus emociones y eso puede dar la sensación de distancia».

11 El responsable

«Meticuloso, amable, ayuda desinteresadamente a los demás y puedes confiar siempre en él». Como pareja, es «entregado, de los que les gusta preparar una comida especial, recuerda fechas importantes... Le cuesta dar el primer paso y también poner fin a las relaciones que no van bien».

12 El analítico

«Son planificadores natos, se sienten cómodos con reglas claras y expectativas definidas». No se dejan llevar por impulsos románticos «pero demostrarán su amor con la lealtad y dedicación. No es el ideal si su pareja busca demostraciones efusivas de afecto».

13 El estratega

«Encarna el liderazgo. Le encantan los retos y la eficiencia es lo primero». Le 'delata' «su falta de paciencia ante relaciones que no avanzan y cuando elige pareja es porque le ve futuro».

14 El orador

«Desafía todo lo que dices con un contraargumento brillante. Ingenioso, energético y de mente flexible. Puede parecer arrogante aunque no lo es». En el amor «puede aburrirse rápidamente de la rutina y necesita a alguien que mantenga su interés».

15 El visionario

«Cuestiona lo establecido y explora nuevas maneras de entender. Busca innovar pero no necesita ser el centro de atención». En pareja «puede pasar más tiempo imaginando el amor perfecto que expresando lo que siente».

16 El inventor

«Parece vivir en su propia burbuja, tiene una curiosidad insaciable y cuestiona la información. Disfruta del hecho de descubrir y experimentar sin preocuparse por la aplicación inmediata de las cosas». Se sienten atraídos «por personas que desafíen su intelecto y compartan su búsqueda de conocimiento. Uno de sus retos es su tendencia a analizar los sentimientos en lugar de, simplemente, experimentarlos».