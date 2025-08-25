Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
González posa en la piscina de su hotel, en Málaga. Migue Fernández

Jorge González Director de hotel

Un verano a la última
«El cliente no perdona ni una arruga»

Jorge González ·

Dirige el Hotel AC Málaga Palacio by Marriott desde hace veinte años y duerme al menos treinta noches al año en él para «cogerle el pulso al negocio»

Alberto Gómez

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:02

Conoce los secretos de media Málaga. Hace de psicólogo, curtido en escuchar alegrías y penas, y de cura, pero solo por aquello de las confesiones. ... Jorge González practica el hedonismo sin renunciar a la disciplina y tiene más trabajo cuanto más descansan los demás. Por eso no duda en hacer las delicias del fotógrafo y remangarse los pantalones para posar en la piscina, chaqueta y corbata incluidas, ante el jolgorio de sus clientes. Director del Hotel AC Málaga Palacio by Marriott desde hace veinte años, leonés de nacimiento y andaluz por vocación, tiene clara la receta de su éxito: educación, trabajo, discreción... y dormir al menos treinta noches al año en su hotel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026
  2. 2 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina: «Cada vez más extranjeros se casan en San Sebastián»
  3. 3

    El voto de los 16 años se decanta por EH Bildu y Vox
  4. 4

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle
  5. 5 El Santuario de Lourdes que un grupo de franceses escondió en un rincón de San Sebastián
  6. 6

    Asesinato en una tienda de golosinas
  7. 7

    Animales en la bahía de La Concha: un ecosistema en transformación
  8. 8

    La primera experiencia laboral
  9. 9

    Los Cid, una familia donostiarra de altos y largos vuelos
  10. 10 «No queríamos ser solo unos inmigrantes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «El cliente no perdona ni una arruga»

«El cliente no perdona ni una arruga»