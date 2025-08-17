Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gorka Antón, durante su espectáculo en La Tramoya de Bilbao Zigor Aldama

Gorka Antón | Psicólogo y gogó

Un verano a la última
«La barra es mi terapia»

Gorka Antón ·

Es psicólogo de lunes a viernes y los fines de semana aprovecha para dar rienda suelta a su pasión: «Yo pongo el límite»

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:06

Escucha la noticia

5 min.

Entre semana, Gorka Antón saca provecho a su título de psicología y pasa consulta en el sobrio salón de su casa, en la localidad vizcaína ... de Las Arenas. Para trabajar el fin de semana, sin embargo, se prepara en una habitación más pequeña, presidida por una barra de 'pole dance' y con el suelo cubierto por unas colchonetas que amortiguan las caídas. Ahí es donde da rienda suelta a su pasión: la acrobacia y el baile exótico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  2. 2 Localizan el cadáver de una persona en aguas del río Leitzaran a la altura de Andoain
  3. 3

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  4. 4 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  5. 5 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  6. 6

    La playa de Ondarreta cumple 100 años
  7. 7

    Javi López, muy cerca del Betis
  8. 8 El tesoro más oculto entre los encantos de San Sebastián: la gruta de 150 años que te hace dudar sobre su origen
  9. 9

    Supermercados de Gipuzkoa comienzan a repartir sus productos y alimentos con Glovo
  10. 10

    La autopsia descarta que la causa de la muerte del fallecido en Legazpi sea violenta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «La barra es mi terapia»

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

«La barra es mi terapia»