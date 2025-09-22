Zeraingo mendietan barrena egin zen Bost Herrien arteko X. Ibilaldia

GoierriZeraingo mendietan barrena egin zen Bost Herrien arteko X. Ibilaldia
Mutiloa, Segura, Zegama, Zerain eta Idiazabalgo mendizaleak elkartu ziren larunbatean, natura, historia eta bizikidetzaz gozatzeko
Zerain
Astelehena, 22 iraila 2025, 20:20
Larunbatean egin zen Bost Herrien arteko X. Ibilaldia, eta aurten Zerain izan zen topagune eta abiapuntu. Goizeko zortzietan herriko plazatik abiatu ziren ehunka mendizale, bost herrietako ordezkariak nahasita: Mutiloa, Segura, Zegama, Zerain eta Idiazabalgoak. Urtero moduan, ibilaldiaren helburua ez da soilik kirola egitea, baizik eta inguruko ondare naturala eta historikoa ezagutzea, eta herrien arteko harremanak sendotzea.
Lehen geltokia Arrola izan zen. Bertan dagoen 'Jentilen sukaldea' ikusi ahal izan zuten mendizaleek. Barbariako haitzaren magalean dagoen harri multzo horrek betidanik piztu izan du jakin-mina, eta askoren ustez meazulo zahar baten arrastoa da. Izan ere, XX. mendearen erdialdera arte burdin mea atera-tzen zen inguru horietan. Gaur egun, natura berreskuratzen ari bada ere, iragan industrialaren aztarnak oraindik nabarmenak dira, eta parte-hartzaileek horien inguruko azalpenak jaso zituzten.
Handik aurrera, Urruztiko etxeen artean pasata, taldeak Oamendira (868 metro) egin zuen igoera. Tontor horrek ez du soilik ikuspegi ederra eskaintzen; bertan dago harrobi historiko bat, non harginek material preziatua eskuratzen zuten. Hango harria hainbat eraikin esanguratsutan erabili izan zen, tartean Oñatiko Unibertsitatean. Horrek erakusten du nola lotzen diren Goierriko mendiak eta Euskal Herriko kultura-ondarea.
Jaitsiera bidean, Bostaritzetako karobi zaharra ere bisitatu zuten. Karobi horietan garai batean harria erretzen zen kare bihurtzeko, eraikuntzan erabiltzeko oinarrizko materiala sortuz. Parte-hartzaileek bertan prozesuaren azalpenak entzun zituzten, eta ohartu ziren gaur egun paisaiaren parte hutsal diruditen horrelako aztarnak funtsezkoak izan direla garai batean herrien garapenerako.
Ibilaldia eguerdirako amaitu zen, eta guztiek giro atsegina eta laguntasuna nabarmendu zuten. Eguraldiak lagundu zuen, eta ibilbideko geldialdietan galderak, argazkiak eta anekdotak izan ziren nagusi. Antolatzaileek gogorarazi zuten jardunaldi hau ez dela lehiaketa bat, bizikidetza, ezagutza eta gozamena uztartzeko aukera baizik.
'Mendi buelta' baino gehiago
Ibilaldia bukatu eta gero, nahi izan zutenek bazkaria egin zuten Liztormendi elkartean. Bertan, berriz ere bost herrietako lagunak mahai berean elkartu ziren, ibilaldian bizitakoak partekatzeko eta hurrengo urterako planak marrazten hasteko. X. edizio hau berezia izan zen, hamar urteko ibilbideari esker ekimenak duen indarra agerian geratu baita. Zita honek, herrien arteko harremanetan sakontzen laguntzen die parte-hartzaileei, eta bertako ondarea ezagutzeko aukera ematen die. Gainera, belaunaldi ezberdinetako jendea elkartzen da: gazteak, helduak eta beteranoak.
Mendizaleek etxerako bidea hartu zutenean, pozik agertu ziren: eguraldiak lagundu zuen, inguruko paisaia ederrez gozatu ahal izan zuten, eta gainera herrien arteko harremanak sendo-tzeko aukera izan zuten. Bost Herrien arteko Ibilaldia, urteko beste behin, bizipen kolektibo gisa sendotu zen larunbatean.
