Los urdiñas, a confirmar el buen inicio de liga El equipo en División de Honor Regional recibe hoy en Berazubi (16.30) al Bergara, invicto en lo que va de temporada

Kevin Iglesias Tolosa. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El primer equipo del Tolosa CF está de enhorabuena. Tercera victoria en lo que va de campaña y con buenas sensaciones en estas cuatro primeras jornadas. Sin embargo, este buen inicio de liga debe confirmarse esta tarde frente al Bergara, a las 16.30 horas en Berazubi. Que la fiesta que vivirá el barrio se traslade también a las gradas, porque los entrenados por Josu Ibarbia necesitarán del calor de su afición para afrontar esta cita. Los mahoneros están invictos en lo que va de temporada, con tres empates y una victoria, esta obtenida en el encuentro anterior al que se vivirá hoy.

Los urdiñas tienen la satisfacción de haber cumplido en tres de las cuatro citas jugadas hasta el momento, con un partido perdido en la primera jornada. El pasado fin de semana vencieron por 0-2 al Zumaiako en Aita Mari, con goles de Danel Barriola y Danel Irazustabarrena. De confirmar la cuarta victoria, los tolosarras estarían en el camino correcto para luchar por el ascenso.

El femenino, a Areitio

Otro que también puede confirmar su buen estado de forma es el equipo femenino en Tercera Federación. Tras un imponente 4-0 al Oiartzun en Usabal, con goles de Irene Etxaburua, Garazi Alkain, Eneritz Itxaso y en p.p., las urdiñas tendrán que medirse mañana a las 11.00 al Eibar C. Será en el flamante campo de Areitio, en la recién estrenada ciudad deportiva armera.