Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los urdiñas regresan a Berazubi en un buen momento. JOSÉ MARI LÓPEZ

Los urdiñas, a confirmar el buen inicio de liga

El equipo en División de Honor Regional recibe hoy en Berazubi (16.30) al Bergara, invicto en lo que va de temporada

Kevin Iglesias

Tolosa.

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:11

Comenta

El primer equipo del Tolosa CF está de enhorabuena. Tercera victoria en lo que va de campaña y con buenas sensaciones en estas cuatro primeras jornadas. Sin embargo, este buen inicio de liga debe confirmarse esta tarde frente al Bergara, a las 16.30 horas en Berazubi. Que la fiesta que vivirá el barrio se traslade también a las gradas, porque los entrenados por Josu Ibarbia necesitarán del calor de su afición para afrontar esta cita. Los mahoneros están invictos en lo que va de temporada, con tres empates y una victoria, esta obtenida en el encuentro anterior al que se vivirá hoy.

Los urdiñas tienen la satisfacción de haber cumplido en tres de las cuatro citas jugadas hasta el momento, con un partido perdido en la primera jornada. El pasado fin de semana vencieron por 0-2 al Zumaiako en Aita Mari, con goles de Danel Barriola y Danel Irazustabarrena. De confirmar la cuarta victoria, los tolosarras estarían en el camino correcto para luchar por el ascenso.

El femenino, a Areitio

Otro que también puede confirmar su buen estado de forma es el equipo femenino en Tercera Federación. Tras un imponente 4-0 al Oiartzun en Usabal, con goles de Irene Etxaburua, Garazi Alkain, Eneritz Itxaso y en p.p., las urdiñas tendrán que medirse mañana a las 11.00 al Eibar C. Será en el flamante campo de Areitio, en la recién estrenada ciudad deportiva armera.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  7. 7 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  8. 8 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  9. 9

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los urdiñas, a confirmar el buen inicio de liga

Los urdiñas, a confirmar el buen inicio de liga