El trabajo semanal da sus frutos para el Tolosa Eskubaloia (36-25)

«Parece que por fin se nos puso la moneda de cara», comenta el entrenador del Tolosa Eskubaloia, Alex Nogués. Y así fue el pasado ... sábado en Usabal, donde sus jugadores lograron la primera victoria de la temporada ante el Ilcapo Hondarribia-Bidasoa, que nada pudo hacer para romper el idílico partido. Nogués afirma que «nos salió todo lo que habíamos entrenado, volvimos a la senda del gol», y vaya si lo fue. La tónica urdiña fue de dominación en el marcador de principio a fin, terminando con un 36-25 más ajustado a lo que el equipo está acostumbrado a registrar por su juego.

La superioridad ofensiva respecto a encuentros pasados se notó desde los primeros compases del duelo. A los cinco minutos marchaban 4-1, y al descanso se transformó en 16-12. Durante la segunda parte, la efectividad en portería contraria mantuvo mejores registros que la del filial del CD Bidasoa, marcando dos por cada gol visitante. Los hondarribiarras no lograron dar con la tecla para frenar el ímpetu urdiña, a pesar de los cambios de sistema y defensa no redujeron la diferencia. De esta forma, la conclusión del partido llegó con el 36-25 y los dos puntos. Cabe destacar además la labor de Eneko Ortiz, que anotó nueve goles en el que es su segundo partido tras recuperarse de su lesión, por lo que «poco a poco va cogiendo otra vez forma».

Sobre el resto de compañeros, Nogués indica que «para todos fue un partido bastante completo en todos los aspectos», premiándoles por el paso adelante dado para lograr los primeros dos puntos y colocarse décimos en la tabla con 4 puntos. «Los jugadores siguen trabajando y poco a poco volvemos a nuestros goles. Estábamos viendo que no estábamos al nivel que entrenábamos, y de cara a gol estábamos más justos con las bajas de Eneko Ortiz y Gaizka Sanz. Contra el Hondarribia-Bidasoa nos supimos amoldar. Ahora sí somos más el equipo queríamos a principio de temporada», describe el entrenador del Tolosa Eskubaloia.

La próxima jornada jugarán contra el BM Barakaldo, rival un escalón por debajo de los urdiñas, undécimo con 4 puntos. Será el sábado a las 19.30 en el polideportivo municipal de Gorostiza.