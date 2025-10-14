Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Julen García arma el tiro en un partido de esta campaña. Jose Mari López

Tolosa

El trabajo semanal da sus frutos para el Tolosa Eskubaloia (36-25)

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Martes, 14 de octubre 2025, 20:33

Comenta

«Parece que por fin se nos puso la moneda de cara», comenta el entrenador del Tolosa Eskubaloia, Alex Nogués. Y así fue el pasado ... sábado en Usabal, donde sus jugadores lograron la primera victoria de la temporada ante el Ilcapo Hondarribia-Bidasoa, que nada pudo hacer para romper el idílico partido. Nogués afirma que «nos salió todo lo que habíamos entrenado, volvimos a la senda del gol», y vaya si lo fue. La tónica urdiña fue de dominación en el marcador de principio a fin, terminando con un 36-25 más ajustado a lo que el equipo está acostumbrado a registrar por su juego.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  3. 3

    El Gobierno descarta que el TAV atraviese Aralar y hará catas por la tercera vía que bordea la sierra
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  6. 6

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  7. 7 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  8. 8 Consulta los horarios del transporte público de mañana en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  9. 9

    Reabierta la AP-8 en Irun sentido Donostia tras permanecer varias horas cortada
  10. 10 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El trabajo semanal da sus frutos para el Tolosa Eskubaloia (36-25)

El trabajo semanal da sus frutos para el Tolosa Eskubaloia (36-25)