Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

El Tolosala prepara el derbi con el Lauburu Ibarra tras los primeros tres puntos cosechados

K. I.

TOLOSA.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:54

El Tolosala comenzó con buen pie la nueva temporada en Tercera División. Buena victoria por 4-3 contra el Kukuyaga Etxebarri, remontando el tanto inicial de los vizcaínos y asegurando la victoria en los minutos finales. El sábado no repetirán encuentro en Usabal, pero tampoco tendrán que desplazarse lejos: se medirán al Lauburu Ibarra. El derbi entre Tolosa e Ibarra será este sábado a las 16.00 en el polideportivo Belabieta de la localidad vecina.

Con la satisfacción de haber conseguido los primeros tres puntos en la competición, el equipo local acudirá al partido con ganas de «darlo todo para sacar el partido adelante» y sumar de nuevo de tres a costa del equipo visitante, a pesar de que será «un choque muy complicado». El Lauburu Ibarra tuvo su estreno fuera de casa, cayendo 4-0 frente a Jarrilleros, por lo que tampoco estarán en disposición de mantener su casillero a cero en esta segunda jornada. Será un partido interesante y vistoso en el que ambas aficiones darán todo por sus clubes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  3. 3

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  4. 4

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  7. 7

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  10. 10

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Tolosala prepara el derbi con el Lauburu Ibarra tras los primeros tres puntos cosechados