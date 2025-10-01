El Tolosala prepara el derbi con el Lauburu Ibarra tras los primeros tres puntos cosechados

K. I. TOLOSA. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:54 Comenta Compartir

El Tolosala comenzó con buen pie la nueva temporada en Tercera División. Buena victoria por 4-3 contra el Kukuyaga Etxebarri, remontando el tanto inicial de los vizcaínos y asegurando la victoria en los minutos finales. El sábado no repetirán encuentro en Usabal, pero tampoco tendrán que desplazarse lejos: se medirán al Lauburu Ibarra. El derbi entre Tolosa e Ibarra será este sábado a las 16.00 en el polideportivo Belabieta de la localidad vecina.

Con la satisfacción de haber conseguido los primeros tres puntos en la competición, el equipo local acudirá al partido con ganas de «darlo todo para sacar el partido adelante» y sumar de nuevo de tres a costa del equipo visitante, a pesar de que será «un choque muy complicado». El Lauburu Ibarra tuvo su estreno fuera de casa, cayendo 4-0 frente a Jarrilleros, por lo que tampoco estarán en disposición de mantener su casillero a cero en esta segunda jornada. Será un partido interesante y vistoso en el que ambas aficiones darán todo por sus clubes.