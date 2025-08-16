El Tolosa CF femenino, a superar los escollos de la nueva Tercera RFEF

La reestructuración de las ligas femeninas continúa, y el calendario y grupos de Tercera RFEF han cambiado considerablemente respecto a la temporada pasada, lo ... que afecta al Tolosa CF. Ahora, la cuarta categoría del fútbol femenino pasará a tener dieciocho grupos con diez o doce equipos, en los que solo uno de los campeones de su grupo obtendrá el ascenso directo; el resto se lo jugará en un play-off. En total, solo ascenderán nueve clubes. Asimismo, el calendario se reduce y comenzará en la tercera semana de septiembre, finalizando a últimos de abril, con las eliminatorias disputándose en los primeros fines de semana de mayo.

Es la situación que tendrán que afrontar las urdiñas de Aritz Artola, quienes ya han comenzado con la preparación de la liga, el lunes en Usabal. Menos competición, menos rivales, un calendario más ajustado pero la ilusión por todo lo alto para luchar por el posible ascenso. «Tomamos la temporada con ilusión, pero con la nueva reestructuración vemos la liga muy corta por calendario. Seremos pocos equipos. Como en años anteriores, la idea es pelear por los puntos en todos los partidos y mantener la competitividad del equipo, que es la identidad que hemos construido en estos años. Hemos generado respeto entre los rivales y eso debe mantenerse», asegura Artola.

Para el reto de esta campaña, el vestuario mantiene a la mayoría de sus piezas. Nagore Tubia, Irati Zabala (por estudios) y Ainara Agirre (por lesión) son baja, mientras que contarán con la incorporación de «grandes» jugadoras. Además, supondrá la vuelta de cuatro exurdiñas, tres de ellas piezas clave en el equipo de hace dos temporadas. Son Elena Zubiaurre, Lore Etxaburua y Eider Tejeria, más la por dos cursos txuri-urdin Helene Arruebarrena, que se suman a las altas de Izaro Allende (Eibar B), Mirari Aizpurua (Real Sociedad) y la andoaindarra Amaiur Abrego (Real Sociedad). El club se ha movido en este mercado y ha podido lograr reforzarse, aunque la plantilla todavía no está cerrada. La salida de Zabala mantiene la necesidad de una guardameta.

Elena Zubiaurre, Lore Etxaburua, Eider Tejeria y Helene Arruebarrena regresan al club urdiña para reforzar el equipo

Esta plantilla se completará con seis jugadoras del segundo equipo en dinámica del primero. Algunas de ellas podrán debutar en esta categoría, mientras que otras volverán a contar con minutos. En total, Aritz Artola podrá hacer uso de 27 jugadoras. «El hecho de tener una plantilla amplia y de esta calidad nos permitirá que juguemos al mismo nivel durante los 90 minutos. Si a final de curso el fútbol nos pone en nuestro sitio, estaremos en la pomada. Tolosa se lo merece», indica el técnico urdiña.

Ocho amistosos

Para acondicionar a las jugadoras tras las vacaciones de verano y cohesionar las piezas que siguen con las nuevas incorporaciones al estilo y esquema de juego, el Tolosa CF tendrá seis citas en las que preparar su regreso a la competición, el fin de semana del 20 y 21 de septiembre contra el Arratia en casa, en Usabal.

El primero llegará el próximo sábado, día 23, en el Torneo Femenino de Zubipe. Será un test a cuatro contra la Real Sociedad C, Osasuna C y Hernani. El día 27 recibirán al Lagunak, y el 30 viajarán a Azkoitia para medirse a Anaitasuna. Ya en septiembre, tendrá su amistoso con el Ardoi navarro, el día 6 en Usabal, mientras que el día 12 lo harán en Elorrio contra el club local, y el 14 en el campo de César Benito del Intxaurdi donostiarra.

La pasada liga terminaron en décimo lugar, sumando 39 puntos en nueve triunfos y doce empates.