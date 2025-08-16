Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jugadoras del Tolosa CF femenino en Tercera RFEF celebran un gol en el césped de Usabal. ASIER IRAZU

Tolosa

El Tolosa CF femenino, a superar los escollos de la nueva Tercera RFEF

Las urdiñas de Aritz Artola tendrán un calendario más compacto y tan solo once rivales; la pretemporada cuenta con ocho amistosos

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:41

La reestructuración de las ligas femeninas continúa, y el calendario y grupos de Tercera RFEF han cambiado considerablemente respecto a la temporada pasada, lo ... que afecta al Tolosa CF. Ahora, la cuarta categoría del fútbol femenino pasará a tener dieciocho grupos con diez o doce equipos, en los que solo uno de los campeones de su grupo obtendrá el ascenso directo; el resto se lo jugará en un play-off. En total, solo ascenderán nueve clubes. Asimismo, el calendario se reduce y comenzará en la tercera semana de septiembre, finalizando a últimos de abril, con las eliminatorias disputándose en los primeros fines de semana de mayo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

