Tolosa celebrará una nueva edición de su pintxo-tour solidario

Tolosa celebrará este sábado, 11 de octubre, la décima edición del pintxo tour solidario en la plaza de la Alhondiga, de 12.00 a 14. ... 00 horas. Se trata de una iniciativa de la asociación Zutani, que trabaja por ayudar a personas en situación de pobreza y exclusión .

En esta popular cita podrán degustarse trece pintxos diferentes, cocinados por representantes de otros tantos territorios que viven en la comarca de Tolosaldea: Mexico, Perú, Guinea Ecuatorial, Colombia, Honduras, Marruecos, Venezuela, Panamá, Ecuador, Brasil, Argelia y Nicaragua, a los que hay que sumar el stand de la fundación Peñascal, que ofrecerá algún pintxo típico vasco.

Además de buscar un acercamiento en la ciudadanía a la variedad cultural que representa al municipio, Zutani persigue recaudar fondos para dar a conocer la labor humanitaria que realizan sus voluntarios, que siguen necesitando más gente que colabore con ellos, distribuyendo los alimentos entre las personas necesitadas de Tolosa.

Zutani trabaja y ayuda por cubrir una necesidad básica alimentaria de los vecinos de Tolosa que más necesidad tienen distribuyendo los alimentos ofrecidos por el Banco de Alimentos. Atiende a unas 600 personas en este momento. El pintxo tour se convierte en una actividad complementaria más a su trabajo. Garantiza ambiente, solidaridad, y calidad y variedad gastronómica.