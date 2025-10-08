Tolosa celebrará una nueva edición de su pintxo-tour solidario
La cita será este sábado, día 11, y se podrán degustar raciones de 13 países diferentes
Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:02
Tolosa celebrará este sábado, 11 de octubre, la décima edición del pintxo tour solidario en la plaza de la Alhondiga, de 12.00 a 14. ... 00 horas. Se trata de una iniciativa de la asociación Zutani, que trabaja por ayudar a personas en situación de pobreza y exclusión .
En esta popular cita podrán degustarse trece pintxos diferentes, cocinados por representantes de otros tantos territorios que viven en la comarca de Tolosaldea: Mexico, Perú, Guinea Ecuatorial, Colombia, Honduras, Marruecos, Venezuela, Panamá, Ecuador, Brasil, Argelia y Nicaragua, a los que hay que sumar el stand de la fundación Peñascal, que ofrecerá algún pintxo típico vasco.
Además de buscar un acercamiento en la ciudadanía a la variedad cultural que representa al municipio, Zutani persigue recaudar fondos para dar a conocer la labor humanitaria que realizan sus voluntarios, que siguen necesitando más gente que colabore con ellos, distribuyendo los alimentos entre las personas necesitadas de Tolosa.
Zutani trabaja y ayuda por cubrir una necesidad básica alimentaria de los vecinos de Tolosa que más necesidad tienen distribuyendo los alimentos ofrecidos por el Banco de Alimentos. Atiende a unas 600 personas en este momento. El pintxo tour se convierte en una actividad complementaria más a su trabajo. Garantiza ambiente, solidaridad, y calidad y variedad gastronómica.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión