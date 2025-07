Tolosa avanza hacia una ciudad «para todos»

¿Cuánto cambia una persona en veinte años? Lo mismo sucede en los municipios, basta con ver cualquier fotografía antigua para sorprenderse con cómo eran ... las calles y avenidas de aquella época. Doce años es el plazo que se da el Plan de Accesibilidad para generar una Tolosa de la que puedan disfrutar todas las personas sin barreras que imposibiliten o dificulten su libre movimiento y acceso a servicios, y con su aprobación inicial por parte del Pleno en la sesión de junio, está cada vez más cerca de iniciar su transformación. Expuesto en estos momentos en el tablón de anuncios, solo queda esperar a las posibles alegaciones tras los treinta días hábiles que contará en su exposición al público.

La decisión se tomó en el salón de plenos por unanimidad de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento, y no fue objeto siquiera de debate. Tan solo intervino Ander Figuerido, concejal de Urbanismo, para dar cuenta del punto a votar y comentar la situación del Plan. Admitió que hay mucho trabajo por hacer y que son muchos los edificios municipales que no cumplen con la Ley de Accesibilidad previsto, por lo que espera que, en estos veinte años que marca la hoja de ruta, «poco a poco vayamos haciendo una Tolosa para todos».

Con esta voluntad inició el Consistorio la actualización del Plan de Accesibilidad vigente, redactado en 2003, lo que incumple la Ley de Promoción de la Accesibilidad que marca Euskadi a los ayuntamientos. El texto indica la obligatoriedad de su revisión y modificación cada cuatro años, por lo que con esta nueva versión Tolosa se enfrenta a un reto mayúsculo que, a pesar de las mejoras puntuables en algunos edificios públicos y calles, queda todavía mucho trabajo por hacer. Ya en el borrador se indicaba que al menos 4.400 elementos del mobiliario urbano no cumplen con la normativa de accesibilidad, y hay 239 limitaciones identificadas en 42 edificios municipales.

La nueva versión acota una hoja de ruta a 12 años vista, mejorando poco a poco las calles y edificios públicos del municipioEl 86,08% del itinerario peatonal es accesible, mientras que el 97,26% de las aceras y bordillos de la vía pública no lo es

Estas han sido detectadas incidiendo en el estudio de cuatro ámbitos: zonas de uso público –parques, plazas y calles–, transporte –paradas, marquesinas y plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida–, comunicación –señales, semáforos, papeleras y otros elementos de la vía pública y edificios– y edificios públicos –aseos adaptados, deslizamiento del terreno, vestuarios y anchura de puertas–. Así, las conclusiones indican que de las 57 rutas analizadas, que suman 48.077,71 m2 de itinerario peatonal, el 86,08% es accesible. Sin embargo, el 97,26% de los vados, esto es, las aceras y bordillos de la vía pública, no lo es. Se prevén actuaciones en 41 de los 44 edificios municipales analizados, además de que el 85, 93% de las escaleras, rampas, peldaños, barandillas y ascensores no son accesibles. Y en el mobiliario urbano y su señalización de tráfico, no hay paradas de autobús accesibles y cerca del 60% de las plazas de aparcamiento no tienen las dimensiones adecuadas. Concretamente, las reservadas para personas con movilidad reducida, un total de 86, solo 13 son accesibles.

Doce años para transformar

Una vez el Plan de Accesibilidad quede aprobado de forma definitiva, el texto establece una previsión a doce años vista, dividida en tres cuatrienios, marcada a través de las prioridades en cuanto a vías públicas, espacios libres y edificios públicos. Para ello, se ha tenido en cuenta, primero, los itinerarios principales y secundarios, las zonas libres más utilizadas y los edificios en los que se concentran la mayoría de los sectores de la población –personas mayores y niños y niñas– que por su edad o situación pueden tener problemas de movilidad. En segundo lugar, se plantean actuaciones en itinerarios y edificaciones auxiliares, así como en el resto de espacios libres que requieren actuaciones.

La mayoría de estas mejoras llegarán junto a las reformas o reparaciones en calles y edificios, dentro de los proyectos planteados. Con todo, la renovación de Tolosa como una localidad más accesible avanza, con un punto de partida definido y un objetivo común: que no haya impedimentos físicos para ningún habitante.