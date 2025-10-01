Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Tolosa

Sube un 0,5% el salario de los trabajadores del Ayuntamiento

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:59

Entre otras medidas adoptadas, el Pleno aprobó por unanimidad la subida del 0,5% del salario de los trabajadores y miembros de la Corporación del Ayuntamiento, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024. De esta forma, el personal público ve complementada su retribución, que anteriormente, en el mismo periodo, había subido un 2%, siguiendo lo pactado en el Real Decreto Ley 04/2024, de 26 de junio. Esta segunda subida se debe a la evolución que el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) tuvo durante 2024, y que tras la publicación de los datos pertinentes por parte del Instituto Nacional de Estadística, se habilita traer la decisión al Pleno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  3. 3

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  4. 4

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  5. 5

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  6. 6

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  7. 7 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa
  10. 10

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sube un 0,5% el salario de los trabajadores del Ayuntamiento