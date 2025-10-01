Sube un 0,5% el salario de los trabajadores del Ayuntamiento

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:59 Comenta Compartir

Entre otras medidas adoptadas, el Pleno aprobó por unanimidad la subida del 0,5% del salario de los trabajadores y miembros de la Corporación del Ayuntamiento, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024. De esta forma, el personal público ve complementada su retribución, que anteriormente, en el mismo periodo, había subido un 2%, siguiendo lo pactado en el Real Decreto Ley 04/2024, de 26 de junio. Esta segunda subida se debe a la evolución que el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) tuvo durante 2024, y que tras la publicación de los datos pertinentes por parte del Instituto Nacional de Estadística, se habilita traer la decisión al Pleno.