Sube un 0,5% el salario de los trabajadores del Ayuntamiento

TolosaSube un 0,5% el salario de los trabajadores del Ayuntamiento
Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:59
Entre otras medidas adoptadas, el Pleno aprobó por unanimidad la subida del 0,5% del salario de los trabajadores y miembros de la Corporación del Ayuntamiento, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024. De esta forma, el personal público ve complementada su retribución, que anteriormente, en el mismo periodo, había subido un 2%, siguiendo lo pactado en el Real Decreto Ley 04/2024, de 26 de junio. Esta segunda subida se debe a la evolución que el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) tuvo durante 2024, y que tras la publicación de los datos pertinentes por parte del Instituto Nacional de Estadística, se habilita traer la decisión al Pleno.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.