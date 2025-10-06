Siete artistas y bandas, un concierto en Zaldunita

De izquierda a derecha, primera fila, las bandas Merina Gris, Los Zopilotes Txirriaos y Ezpalak. En la segunda, el grupo Indabe, Bengo, Kai Nakai y Janus Lester.

Kevin Iglesias Tolosa. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Bengo, Ezpalak, Indabe, Janus Lester, Kai Nakai, Merina Gris y Los Zopilotes Txirriaos. Solo uno de ellos artistas y grupos musicales tocará en directo en la Plaza Nueva durante los carnavales del próximo año, concretamente en Zaldunita. Es decir, el Domingo de Carnaval. La decisión de cuál de estas siete propuestas será la elegida recae, hasta este viernes, día 10, sobre los tolosarras mayores de 16 años.

El Ayuntamiento ha abierto una votación popular para determinar el concierto, a través de la plataforma municipal Erabaki o presencialmente en la casa de cultura, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Solamente se permitirá un voto por vecino empadronado en la localidad y mayor de 16 años, a un solo cantante o banda. El plazo para emitir el voto estará abierto hasta el viernes a las 12.00 horas.

Para participar online los tolosarras tendrán que iniciar sesión o, en caso de que no lo estén, inscribirse en la página web erabaki.tolosa.eus. Posteriormente, habrá que pinchar en la opción 'Concierto de carnaval 2026' y tras informarse de cada opción, emitir su voto pinchando en 'Apoyo esta opción'. Después, se requerirá el DNI o cualquier otro tipo de documento de identidad y fecha de nacimiento para acreditar el empadronamiento en Tolosa. Para finalizar y votar, una vez aportados los datos, se deberá volver a pulsar en 'Apoyo esta opción'. Quienes encuentren dificultades pueden ver el paso a paso en el siguiente enlace: labur.eus/erabaki-musika. En caso de preferir el modo tradicional, podrá hacerse en la casa de cultura.

El artista o grupo musical elegido se conocerá la semana que viene; el plazo para votar finaliza este viernes, día 10

El Ayuntamiento, concretamente los departamentos de Cultura y Fiestas, llevan trabajando sobre este menester varias semanas, contactando con numerosos grupos y artistas musicales y, para acotar la votación a aquellos que estuvieran disponibles, se ha presentado esta lista con siete nombres. Según apuntan desde el Ayuntamiento, la grabación de discos o la imposibilidad de poder actuar en esas fechas ha hecho que la posibilidad de elección de otras bandas o un número mayor no haya prosperado.

Una vez cerrado el plazo y recabados todos los votos, la próxima semana se dará a conocer el grupo o artista ganador de estos comicios populares.

Las siete propuestas

Las siete candidaturas que presenta el Ayuntamiento a la votación son grupos y artistas vascos de mayor o menor consolidación en el panorama musical, de diverso género, y que atrae sobre todo a jóvenes, pero también a público más adulto.

Aitor Bengoetxea, conocido por su nombre artístico Bengo, es un músico centrado en el género urbano, aunque también se le apostilla como el futuro del pop euskaldun. Su último disco se titula 'Belharra', en el que mostró su faceta más personal, destacando sus orígenes vascos y su nuevo universo musical. En 2021 publicó su primer EP '4 Taupada', que le siguieron varios singles hasta su primer disco, en 2023, 'Bizirik'.

Ezpalak posee una gran fuerza sobre el escenario, y tal es su repercusión que, tras pasar por festivales como el Bilbao BBK Live o el Azkena Rock Festival, ha sido considerado como referente de la música alternativa vasca de los últimos años. La banda está formada por Juanjo Berasain como vocalista, Eñaut Gaztañaga en la guitarra, Unai Eizagirre con el bajo y Janardana Iglesias en la batería. En noviembre del pasado año publicaron 'Gatza', su cuarto álbum.

Indabe proviene del Antiguo donostiarra, y tras pasar por gaztetxes y fiestas de toda Gipuzkoa, la cantante y guitarra Uxue Estrada, la bajo Nora Azurza y el batería Peru Blanco están inmersos en una profundización de su propia identidad musical. Como grupo desde 2021, buscan encontrar su propio estilo, con mayor madurez y calidad, para tener su propio espacio en el panorama musical vasco actual. Exploran el pop-rock, como pudo verse en la maqueta 'Noiz arte?', de julio de 2023.

La cara visible de Janus Lester es el cantante beratarra Jokin Pinatxo, pero el grupo está formado por la teclista Garazi Esnaola, el batería Mattin Arbelaitz, Julen Suárez a la trompeta, Andoni Arriola con el trombón, Julen Barandiaran. Bailan entre el folk, pop y la electrónica, siendo la voz de Pinatxo el tesoro musical de la propuesta. El pasado año publicaron 'Lore', su segundo álbum.

La gasteiztarra Kai Nakai tomó popularidad al ser pionera en hacer reggaeton en euskera, pero actualmente ha diversificado su repertorio, realizando pop, música urbana y electrónica.

Desde Donostia también llegan Merina Gris, trío con un lustro de andadura y un 'pop violento' que bebe de la electrónica. Misteriosos tras sus máscaras, Sara, Julen y Paskal tratan los lamentos de la juventud actual mezclando sonidos sutiles y envolventes con explosiones y ritmos llenos de energía.

Pocas presentaciones necesitan los navarros de Los Zopilotes Txirriaos, siendo el grupo veterano de esta lista. Desde 2010, tras la refundación de Impekables, han hecho converger en sus canciones los ritmos mexicanos, fundamentalmente las rancheras, con el punk-rock y folk vasco.

Uno de estos siete artistas y grupos actuará en Zaldunita.