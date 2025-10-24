Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tolosa

Reunión abierta el miércoles para comenzar a organizar los carnavales 2026

K. I.

Tolosa.

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:58

Comenta

El Ayuntamiento convoca a los ciudadanos y a las asociaciones y agentes tolosarras a la reunión abierta que se llevará a cabo el próximo miércoles, día 29, a las 19.30 horas en la casa de cultura. Se tratará la organización de los carnavales, que en 2026 se celebrarán del 12 al 17 de febrero. Representantes municipales pondrán en conocimiento la estructura general de la programación y las líneas generales. Posteriormente habrá ocasión de realizar aportes, que serán tenidas en cuenta para el primer borrador de las fiestas. La participación ciudadana es indispensable para renovar y acotar los puntos a mejorar de estos populares festejos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  5. 5 Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
  6. 6 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  7. 7

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  8. 8 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  9. 9 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  10. 10 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Reunión abierta el miércoles para comenzar a organizar los carnavales 2026