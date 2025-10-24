Reunión abierta el miércoles para comenzar a organizar los carnavales 2026

K. I. Tolosa. Viernes, 24 de octubre 2025, 20:58 Comenta Compartir

El Ayuntamiento convoca a los ciudadanos y a las asociaciones y agentes tolosarras a la reunión abierta que se llevará a cabo el próximo miércoles, día 29, a las 19.30 horas en la casa de cultura. Se tratará la organización de los carnavales, que en 2026 se celebrarán del 12 al 17 de febrero. Representantes municipales pondrán en conocimiento la estructura general de la programación y las líneas generales. Posteriormente habrá ocasión de realizar aportes, que serán tenidas en cuenta para el primer borrador de las fiestas. La participación ciudadana es indispensable para renovar y acotar los puntos a mejorar de estos populares festejos.