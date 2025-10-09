Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Suelo de la plaza del Triángulo reforzado tras el cambio de losa, una de las quebradas tras el paso de un camión de la basura. K. I.

Tolosa

La rehabilitación del Triángulo, para 2026

El concejal de Urbanismo, Ander Figuerido, asegura que el proyecto de ejecución definitivo se entregará «antes de que termine este año»

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:38

El suelo de la plaza del Triángulo sigue aguardando su reforma. Las losas de pizarra, concretamente las que se ubican entre los plataneros más próximos ... al río, aguantan el paso de los peatones -ya sea a pie, en silla de ruedas o en bicicleta- con leves tambaleos. Sin embargo, cuando un vehículo como un furgón blindado, como sucedió en la semana de Pascua, o un camión de la basura, como a finales de septiembre, discurre por este paso en concreto, las baldosas se parten. Una situación que se repite, junto con las caídas de personas mayores por losas hundidas en todo el espacio, y que el Ayuntamiento continúa teniendo presente en su esfuerzo por llevar a cabo, en 2026, su rehabilitación.

