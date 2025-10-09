La rehabilitación del Triángulo, para 2026

El suelo de la plaza del Triángulo sigue aguardando su reforma. Las losas de pizarra, concretamente las que se ubican entre los plataneros más próximos ... al río, aguantan el paso de los peatones -ya sea a pie, en silla de ruedas o en bicicleta- con leves tambaleos. Sin embargo, cuando un vehículo como un furgón blindado, como sucedió en la semana de Pascua, o un camión de la basura, como a finales de septiembre, discurre por este paso en concreto, las baldosas se parten. Una situación que se repite, junto con las caídas de personas mayores por losas hundidas en todo el espacio, y que el Ayuntamiento continúa teniendo presente en su esfuerzo por llevar a cabo, en 2026, su rehabilitación.

Es el mensaje que tanto en los minutos finales del pleno municipal de septiembre, por parte del grupo municipal de EAJ-PNV, como a preguntas de este periódico traslada Ander Figuerido, concejal de Urbanismo. «Ahora mismo la empresa adjudicataria (Ingenia Ingeniería y Arquitectura, S.A.) está desarrollando el proyecto de ejecución definitivo, que está «próximo a finalizar a falta de unos detalles», asegura, y estima que para finales de este año contarán con el documento. Una vez el proyecto esté entregado, el área trabajará en el convenio con la comunidad de propietarios de los garajes del subsuelo, pues están en régimen de concesión. Aunque la mayor parte del gasto de la renovación de la plaza la asumirá el Ayuntamiento, los propietarios deberán aportar una cantidad a acordar, por la contemplada impermeabilización de la plaza.

Con el proyecto de ejecución cerrado y el acuerdo firmado, «pondríamos en marcha la licitación de la obra». A pesar de que establecer un plazo es «complicado» dadas las variables y trabas que pueden suceder, Figuerido sí confirma el periodo que previamente se incluyó en estas páginas en el mes de mayo, para el segundo semestre de 2026. «Si todo va por buen camino, podríamos poner en marcha la obra en ese periodo», afirma.

Se estima que las obras comiencen en el segundo semestre del próximo año, siempre y cuando no haya mayores retrasos

La pregunta de EAJ-PNV durante el pleno, trasladado por el concejal Patxi Amantegi, se recibió con «sorpresa» en el equipo de gobierno, de la coalición abertzale. Y es que Amantegi manifestó que el proyecto «ha desaparecido» de las prioridades de contratación del Ayuntamiento, lo que evidenciaba que este año «tampoco se va a licitar» la obra ni el año que viene «se va a realizar». Cabe recordar que el proyecto de renovación está en desarrollo desde 2022. La mejora de la plaza del Triángulo es «urgente» para el partido jeltzale, y ha cuestionado sobre ello en varias ocasiones al equipo de gobierno, dada la rotura del pavimento y que «se haya vuelto intransitable en varias ocasiones», denuncian.

Ander Figuerido respondió a Amantegi durante el pleno que si no figura es por «otras razones». En conversaciones con este periódico desmiente la supuesta desaparición y aclara el motivo: «no lo incluimos en las contrataciones de 2025 porque sabíamos que el proyecto no llegaría en este plazo; la empresa está trabajando en ello. Eso no significa que no esté entre nuestras prioridades».

Avances también en Iurre

No solo el Triángulo se mantiene con «preocupación» en la memoria del grupo municipal jeltzale, también las plazas de los números 1 a 13 del barrio de Iurre. El PNV marcó la urgencia de esta reforma urbanística en la negociación de los presupuestos de 2024, y comparan la situación con la renovación de la céntrica plaza, ambas «inversiones e intervenciones necesarias». En efecto, la comparación es lícita, y es por ello que desde el área de Urbanismo el trabajo no ha cesado.

«En este caso sucede lo mismo, y ambos proyectos van muy parejos. Hemos hecho muchas reuniones con la junta de vecinos de Iurre y antes del verano les dimos un plazo para que hicieran sus aportaciones al proyecto. Las hemos recibido y el proyecto de licitación está próximo a cerrarse. Además, antes de que se haga público lo presentaremos ante los vecinos. Una vez aprobado el proyecto, se firmará un convenio con ellos, pues también les influye la impermeabilización y tendrán que asumir parte del coste de la obra. Tras la firma, se licitarán los trabajos», indica Figuerido. Asimismo, apunta que «si no estaba entre las prioridades era porque no se podía asegurar que la contratación se hiciera este año».

Por consiguiente, tanto la plaza del Triángulo como las del barrio de Iurre verán su reurbanización iniciada el año que viene, siempre que los proyectos no encuentren piedras en el camino que retrasen los plazos estimados.