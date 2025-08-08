Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gerardo Rifón volverá a hacer sonar al órgano para acompañar las voces del Orfeón Donostiarra. MANI MORETÓN BRASA

Tolosa

El organista Gerardo Rifón y el Orfeón, este lunes en la iglesia de Santa María

La Quincena Musical de San Sebastián acerca este concierto gratuito a Tolosa con un programa compuesto por ocho piezas en solitario y a dúo

Kevin Iglesias

Tolosa.

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:48

Agosto es sinónimo de música clásica para muchos aficionados. La Quincena Musical de San Sebastián lleva celebrándose desde el pasado viernes, día 1, y en su extensión hasta el día 29, tendrá una parada en Tolosa, concretamente en la iglesia de Santa María. Dentro del ciclo de órgano, el festival de música clásica más antiguo del estado y de los más veteranos de Europa se acerca a este lugar tan emblemático e histórico de la localidad para ofrecer un concierto de órgano y coro que hará las delicias de los presentes. Será este lunes, día 11, a las 20.00 horas, con entrada gratuita. Una oportunidad inigual para disfrutar de un programa que lleva por título 'Armonías de fe: un viaje musical a través de siglos de inspiración'.

En el instrumento musical estará Gerardo Rifón, mientras que el coro elegido es el prestigioso Orfeón Donostiarra. Un dúo prácticamente inseparable que además de actuar en el 125 aniversario del coro o en otras citas dentro de este festival donostiarra, les ha llevado a viajar juntos a países como Alemania, llevándose ovaciones y elogios.

Interpretarán las siguientes piezas: 'Preludio y fuga en Re menor. BWV 539', de Johann Sebastian Bach, 'Aita gurea', de Francisco de Madina, y con la participación única de la soprano solista Mariana Ponochevna; dos partituras de Felix Mendelssohn, 'Elijah. Denn er hat seinen Engeln befohlen' y 'Salmo 43. Richte mich, Gott'; 'Ave María' de la ópera compuesta por Jose María Usandizaga; 'Introducción y fuga sobre el 'Amén' del Credo III' del compositor tolosarra Eduardo Mocoroa, 'Ein deutsches requiem. Op. 45. Wie Lieblich sind deine Wohnungen' de Johannes Brahms; la pieza de Gabriel Fauré 'Requiem Op. 48. In Paradisum'; 'Pièces de fantaisie. Suite nº3, Op. 54. VI. Carillon de Westminster' por Louis Vierne; y 'Messiah. Hallelujah' de Georg Friedrich Händel.

Gerardo Rifón (San Sebastián, 1962) es en la actualidad el organista titular del órgano E.F. Walcker (1914) de la iglesia donostiarra de San Ignacio, papel que desempeña desde 1980. Está especializado en acompañamiento de coros y solistas, que ha podido perfeccionar en la estrecha y larga vinculación con el Orfeón Donostiarra, interpretando junto a esta durante años.

