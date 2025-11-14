El Liga Nacional Juvenil recibe esta tarde al líder Real Sociedad B

K. I. Tolosa. Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:57 Comenta Compartir

Derbi guipuzcoano esta tarde a partir de las 16.30 horas en el estadio Berazubi. Los urdiñas reciben a la Real Sociedad B, líder de este grupo de Liga Nacional Juvenil con 19 puntos, con la mira puesta en seguir escalando en la clasificación. El Tolosa CF, décimo con 11 puntos, no puede amedrentarse contra el filial txuri-urdin, y deberá hacer valer el factor campo para retener unos valiosos tres puntos que le podrían aupar un par de puestos arriba. Los locales llegan tras dos encuentros ganados, frente al Antiguoko B (1-0) y Arenas (1-3), y con la moral alta para llevarse un derbi que requerirá del ánimo de la grada local.