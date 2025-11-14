Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Liga Nacional Juvenil recibe esta tarde al líder Real Sociedad B

K. I.

Tolosa.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Derbi guipuzcoano esta tarde a partir de las 16.30 horas en el estadio Berazubi. Los urdiñas reciben a la Real Sociedad B, líder de este grupo de Liga Nacional Juvenil con 19 puntos, con la mira puesta en seguir escalando en la clasificación. El Tolosa CF, décimo con 11 puntos, no puede amedrentarse contra el filial txuri-urdin, y deberá hacer valer el factor campo para retener unos valiosos tres puntos que le podrían aupar un par de puestos arriba. Los locales llegan tras dos encuentros ganados, frente al Antiguoko B (1-0) y Arenas (1-3), y con la moral alta para llevarse un derbi que requerirá del ánimo de la grada local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  8. 8 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Liga Nacional Juvenil recibe esta tarde al líder Real Sociedad B