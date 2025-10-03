El Iruki TAKE inicia su tercer año en Tercera FEB contra el exigente Óbila El equipo espera que las gradas de Usabal estén llenas de aficionados esta tarde (18.00) para medirse a «uno de los cocos de la categoría»

Kevin Iglesias Tolosa. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:14

La ilusión es palpable en el vestuario del Iruki TAKE, que esta tarde a las 18.00 horas, en el polideportivo Usabal, disputará su primer partido de liga. Tercer año consecutivo en Tercera FEB y a la emoción de los jugadores se suma el buen gusto de su entrenador, Goar Artetxe. «Me gusta empezar contra un equipo duro y en casa porque eso nos va a exigir desde el principio», asegura del Óbila Club de Basket. El conjunto abulense, «uno de los cocos de la categoría», tiene experiencia en categorías superiores y supondrá todo un reto para los tolosarras.

La principal novedad de esta temporada es que los cuatro primeros clasificados serán los que disputen el play-off de ascenso, y es el objetivo que se marca el Iruki TAKE para esta nueva campaña: «Primero el objetivo tiene que ser la permanencia, porque es una categoría con muchos equipos de capital de provincia y algunos filiales de clubes de ACB. Pero puede ser un buen objetivo intentar quedar entre los cuatro primeros para jugar por primera vez en la historia del club unos play-offs por el ascenso en la Federación Española de Baloncesto», indica el entrenador.

Sin embargo, Artetxe siente respeto tras el histórico «temporadón» del año pasado. «Me da miedo que la gente piense que como el año pasado quedamos terceros, este año será hay que intentar quedar entre los dos primeros. Eso es muy complicado, porque nos respetaron las lesiones y al ser un equipo joven, el resto de clubes tampoco nos conocían mucho».

Previo a este encuentro, en pretemporada, el TAKE disputó la Euskal Kopa. Tras pasar como segundo la fase de grupos, cayó en semifinales por 90-76 ante el Teknei Bizkaia Zornotza, rival también esta liga y que está un escalón por encima que el resto de equipos al descender de Segunda FEB.

Tres altas, tres bajas

El TAKE ha tenido que decir adiós a tres jugadores este verano, Iñigo Moreno, Ioritz Sarasola y Manex Sorarrain, pero incorpora al pívot beasaindarra Amets Irastorza, al alero azpeitiarra Eneko Errasti y sube al primer equipo Joanes Elosegi. Estos fichajes reafirman el compromiso con la cantera y la oportunidad para jugadores jóvenes de otras comarcas que pueden jugar en el club tolosarra, «para poder escalar o poder ir a categorías más altas».

Por encima de la posición en la clasificación, Goar Artetxe desea un Usabal lleno y que el ambiente sea igual al del año pasado, pues esta campaña «tiene que ser la temporada de la confirmación de este equipo, que el año pasado no fue flor de un día, sino que, estos jugadores, que juegan muy bien a baloncesto, tienen talento y dan un buen espectáculo», afirma. Quien quiera comprobarlo tendrá un asiento en la grada de Usabal. La única condición será dejarse la garganta por el club local.