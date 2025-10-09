Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Integrantes del grupo Sol Band, en Errenteria. F. DE LA HERA

Tolosa

El grupo palestino Sol Band, este viernes en el Leidor

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:23

Tras la suspensión de su concierto en marzo debido a «trabas para obtener el visado», apuntaban desde el departamento de Cultura, el grupo palestino ... Sol Band brindará este viernes, a partir de las 20.00 en el Leidor, un viaje en el que brilla el folk gazatí apoyado por el género pop. El lenguaje universal de la música es el motor sobre el que se apoya. Combina instrumentos tradicionales y modernos para brindar conciertos enérgicos, donde aprovecha para lanzar mensajes positivos humanistas y concienciación.

