El grupo palestino Sol Band, este viernes en el Leidor

TolosaEl grupo palestino Sol Band, este viernes en el Leidor
Jueves, 9 de octubre 2025, 20:23
Tras la suspensión de su concierto en marzo debido a «trabas para obtener el visado», apuntaban desde el departamento de Cultura, el grupo palestino ... Sol Band brindará este viernes, a partir de las 20.00 en el Leidor, un viaje en el que brilla el folk gazatí apoyado por el género pop. El lenguaje universal de la música es el motor sobre el que se apoya. Combina instrumentos tradicionales y modernos para brindar conciertos enérgicos, donde aprovecha para lanzar mensajes positivos humanistas y concienciación.
Más de siete meses han transcurrido desde la fecha suspendida, y la franja de Gaza espera con una falsa sensación de calma el cumplimiento del acuerdo de paz. Hasta el martes todavía se registraban ataques sobre suelo de la ciudad de Gaza por parte del ejército de Netanyahu. En estos más de 210 días, más de 18.000 personas han muerto en esta guerra, en su mayoría civiles. El concierto de esta noche será un momento para empatizar con el pueblo palestino y mostrar solidaridad ante el genocidio que sufren.
