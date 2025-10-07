Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El alero Ander Gordillo busca encestar su bandeja a canasta durante el encuentro contra el Óbila. GORKA ESTRADA

Tolosa

El esfuerzo del Iruki TAKE tiene premio en la prórroga (72-69)

Los tolosarras vencieron al Óbila tras un segundo cuarto para olvidar, en el que perdieron la ventaja y les obligó a ir a rebufo el resto del encuentro

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Martes, 7 de octubre 2025, 20:30

Comenta

Victoria sufrida la del Iruki TAKE en el estreno de la competición en Tercera FEB. El equipo entrenado por Goar Artetxe no tuvo su día ... y su rival el Óbila obligó a los locales a esforzarse para llevarse la primera victoria de la temporada, 72-69. Aunque pudo haber terminado en los cuarenta minutos reglamentarios, los abulenses aprovecharon un contraataque que trasladó la decisión del vencedor a la prórroga, en lo que fue el despertar del club tolosarra tras un segundo cuarto para olvidar que condicionó el resto del encuentro. Sin embargo, reaccionaron cuando tocaba y los puntos se quedaron en casa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo»
  6. 6 Fallece en Barcelona la ilustradora irundarra Mai Egurza
  7. 7

    Los 70.000 despidos en el automóvil alemán ponen en alerta a las empresas de Euskadi
  8. 8

    Euskadi busca nombre para sus Cercanías tras recibir la transferencia del transporte por tren
  9. 9 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  10. 10

    Qué hacer si... te encuentras con un mastín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El esfuerzo del Iruki TAKE tiene premio en la prórroga (72-69)

El esfuerzo del Iruki TAKE tiene premio en la prórroga (72-69)