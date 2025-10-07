El esfuerzo del Iruki TAKE tiene premio en la prórroga (72-69)

Victoria sufrida la del Iruki TAKE en el estreno de la competición en Tercera FEB. El equipo entrenado por Goar Artetxe no tuvo su día ... y su rival el Óbila obligó a los locales a esforzarse para llevarse la primera victoria de la temporada, 72-69. Aunque pudo haber terminado en los cuarenta minutos reglamentarios, los abulenses aprovecharon un contraataque que trasladó la decisión del vencedor a la prórroga, en lo que fue el despertar del club tolosarra tras un segundo cuarto para olvidar que condicionó el resto del encuentro. Sin embargo, reaccionaron cuando tocaba y los puntos se quedaron en casa.

El encuentro en Usabal arrancó con ventaja para el TAKE, con un 20-15 que reflejaba las «buenas sensaciones» iniciales que percibía el técnico Artetxe desde el banquillo. No obstante, el siguiente cuarto desdibujó lo visto de inicio. El equipo sufrió un «apagón terrible», anotando solo seis puntos, mientras que los de Ávila siguieron contando canastas y dejaron un resultado de 26-32 al descanso.

El tercer cuarto repitió «la misma tónica» para los tolosarras. Tuvieron un mayor número de oportunidades y puntos, pero algunos errores en defensa y ataque, que no tuvieron la continuidad necesaria para darle la vuelta al duelo, propiciaron que el Óbila se mantuviera por delante, que no perdonaban en sus tiros (43-49). Para el cuarto final el TAKE estuvo más atinado en sus lanzamientos y, gracias a tres triples que hicieron que «el marcador se apretase», en los últimos minutos se pusieron dos puntos arriba. Con todo, no fue suficiente y la ventaja no pudo retenerse. El Óbila encestó un tiro al contraataque que el equipo local no pudo responder, lo que forzó la prórroga, 61-61.

En el tiempo extra, los tolosarras fueron «mejores» y «superiores», cerrando el encuentro con un 72-69 favorable que les da la primera victoria y los primeros dos puntos de la temporada.

«Estamos contentos, empezar con victoria siempre ayuda. Merecimos ganar, pero en la prórroga. En los cuarenta minutos anteriores el Ávila jugó mejor que nosotros, y al final el efecto cancha nos benefició en un día malo para nosotros», valora Goar Artetxe. Sobre su equipo, cree que «todavía nos queda margen de mejora, no estamos en nuestro mejor momento, pero soy optimista y al igual que fuimos capaces de sacar el partido adelante, conforme avance la liga espero que nuestras prestaciones sean mejores».

El domingo a las 18.00 horas tendrán su partido frente al Cantbasket, en Santander, otro duelo de altura para el TAKE.