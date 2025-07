Llega a la mitad de la legislatura con la ilusión de «seguir centrado en el día a día» para «mejorar Tolosa». El alcalde, Andu Martínez ... de Rituerto, hace un balance «muy positivo» de la gestión de su gobierno. «Estamos siendo cercanos, colaborativos, sensatos, eficaces y transparentes», asegura convencido. No poder dar respuesta a «demandas lógicas» debido al «lento mecanismo de la administración», es lo que más frustración le causa.

–Cumple ya dos años de alcalde. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido? ¿Y decepcionado?

–Me sorprende la cantidad de gente que me para por la calle, para felicitarnos, contarnos un problema y pedir ayuda, hacer propuestas o únicamente para dar ánimos. También alguna crítica, como es normal, pero siempre desde el respeto. No era consciente de lo mucho que te conviertes en un referente para muchas personas. Intento escuchar a todas ellas. Lo más doloroso es no poder responder rápidamente a demandas sensatas o incluso a trámites administrativos ordinarios. Los tiempos de la Administración se han dilatado mucho en los últimos años y debemos buscar la fórmula para agilizarlos.

Nuevo hospital «Sigo pensando que se estudie la opción de publificar la clínica y después decidir qué hacer»

–¿En qué cree que se ha notado la impronta del Gobierno municipal en estos años?

–En la cercanía y la cooperación. Muestra de ello es el nuevo modelo que hemos puesto en marcha para relacionarnos con los barrios. También en la gestión eficaz y transparente. Al entrar al Gobierno municipal, encontramos varios problemas de gran calado como la huelga del polideportivo. Creo que los hemos resuelto con sensatez y eficacia. También destacaría nuestro compromiso y sinceridad. Estamos siendo absolutamente transparentes a la hora informar a la ciudadanía y al gestionar los distintos retos que tenemos.

–¿Hay novedades sobre Zumardi Txiki y el Puente Nuevo? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué ven inevitable ahora su derribo?

–Vamos a recuperar Zumardi Txiki para el disfrute de la ciudadanía, pero lo haremos con una intervención sencilla. Se instalará mobiliario urbano y se acondicionará. Estamos estudiando también la mejor solución para la movilidad de la calle Santa Clara. En cuanto al Puente Nuevo, presentamos a URA una propuesta diferente a la suya inicial, porque entendíamos que tenía un gran impacto visual. Nuestra alternativa planteaba un pilar, pero después de la DANA de Valencia, URA cree necesario que el nuevo puente sea aéreo, sin pilares. Estamos a la espera de la solución definitiva que nos plantee.

–Es un derribo que suscita mucha controversia...

–Lo que está claro es que no hacer nada no es una opción. El riesgo de inundabilidad es real. Con el cambio climático, además, se pueden incrementar estos fenómenos. Yo siento mucha pena, ojalá no hubiéramos tenido que llegar a tener que optar por sustituir el puente, pero todas las opiniones de los técnicos y expertos son contundentes. No hay otra alternativa.

–¿Ha merecido la pena la compra de la Villa Sagrado Corazón? ¿Cuál va a ser su futuro?

–Por supuesto. Pronto será de propiedad municipal y hemos puesto en marcha la redacción del proyecto para realizar una mínima intervención en su interior, con el objetivo de acondicionarlo y crear viviendas dotacionales. Para nosotros es importante salvaguardar un edificio que forma parte de nuestro patrimonio histórico, reconocido por el Ararteko, y que además dará un servicio a la ciudadanía.

–Se ha anunciado varias veces la reforma de la plaza Gorriti pero no acaba de arrancar...

–Se está ultimando el proyecto de ejecución, y nada más hacerlo se licitarán las obras. Nos gustaría que arrancaran antes de fin de año. Esta vez quiero pensar que sí, es la definitiva. La Parte Vieja lo necesita.

–¿Cuál es su opinión en torno al proyecto del nuevo hospital? ¿Personalmente sería partidario de publificar Asunción Klinika?

–El punto de partida del proyecto puede ser adecuado, pero aún quedan muchísimos interrogantes y nos falta información para poder hacer una valoración completa. Si lo tienen todo tan claro, que lo presenten de forma oficial. Sobre Asunción Klinika, parecido. No puedo tomar una postura concreta sin disponer de los datos necesarios. Por eso siempre he defendido que se estudiara la posibilidad de la publificación: creo que era importante conocer los pros y los contras, y decidir así cuál podría ser la mejor opción. Nosotros, de todas formas, hemos hecho nuestro trabajo, que es seguir con los trámites para el cambio del Plan General porque la solución para Tolosaldea urge.

–¿No tiene la sensación de que el pueblo está sucio? ¿Qué medidas podrían adoptarse para mejorar la imagen de las calles y las plazas?

–No tengo esa sensación. Es más, ahora que me toca estar con gente y responsables públicos de otros lugares, suele ser un tema recurrente comentar la buena imagen que tiene Tolosa. Pero soy consciente de que tenemos puntos que mejorar. El pasado año se renovó el contrato de limpieza viaria, y se incluyeron mejoras. Es el contrato en el que más dinero invierte el Ayuntamiento. Pagamos 2,4 millones de euros al año. Aprovecho, de paso, para destacar el trabajo que hace cada día el equipo de limpieza, es impresionante. Además, también hemos implantado otras mejoras. Destacaría la licitación de los baños públicos, con la que hemos multiplicado su presencia en días señalados, la limpieza de pintadas y el número de paneles para colocar carteles, que se ha triplicado.

–Pero hay muchas actitudes incívicas recurrentes. ¿No se puede hacer nada más?

–Está claro que la limpieza del municipio no es responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento. No tenemos capacidad para controlar cada esquina en todo momento. Por eso debemos trabajar como comunidad. Si queremos un pueblo más limpio, debemos comprometernos todos y todas.

–Durante la anterior legislatura, la Parte Vieja se llenó de carteles rojos advirtiendo de su deterioro y estos se quitaron al poco de iniciarse la actual. ¿Cómo está la situación? ¿En qué cree que se ha mejorado?

–El vecindario puso los carteles por dos motivos: porque el anterior proyecto de Zumardi Txiki iba a desarrollarse sin dar una solución real a los aparcamientos, y porque reclamaba un Plan Integral para el barrio. Una de las primeras cosas que hicimos al llegar al gobierno fue sentarnos con los representantes vecinales y trasladarles el compromiso de no retirar los coches del Prado Pequeño hasta que hubiera alternativa de aparcamiento e iniciar los trámites para el Plan Integral.

–¿Pero este Plan ha derivado ya en acciones concretas?

–Es cierto que la segunda fase del Plan llega más tarde de lo que nos hubiera gustado por los problemas que hemos tenido en Urbanismo. Eso sí, quiero incidir en lo que dijeron los representantes de Olot, Gasteiz y Zaragoza, donde ya han realizado este trabajo en sus cascos históricos. Es un trabajo de décadas, y probablemente de distintos gobiernos. Que nadie piense que en esta legislatura solucionaremos todos los problemas de la Parte Vieja. No hemos hecho más que empezar. Ahora nos toca hacer el plan y empezar a ejecutarlo, pero, insisto, éste es el comienzo de un largo camino. Mientras tanto, hemos mejorado sustancialmente las ayudas para la rehabilitación de edificios, aplicado la bonificación del ICIO, implantando ayudas para el alquiler de viviendas...

–Tolosa es un pueblo ideal para seguir fomentando el uso de la bici y aumentar las peatonalizaciones, como en Rondilla, por ejemplo. ¿Piensan en alguna medida al respecto?

–El objetivo es avanzar hacia un pueblo en el que la movilidad sea fundamentalmente a pie o en bicicleta. Este es un tema muy importante para mí. Soy consciente de la dependencia que tenemos de los vehículos a motor y que son necesarios en muchos casos, pero creo que tenemos un pueblo en el que en quince minutos puedes desplazarte de un lugar a otro sin problema y considero que ganaríamos mucho en calidad de vida e incluso en salud.

–¿Podría arrancar el proyecto para San Esteban en esta legislatura?

–En este mandato no veremos las excavadoras en San Esteban, más quisiera yo. Este tipo de planes urbanísticos son muy largos y complejos. En breve concluiremos el informe de criterios y objetivos generales, y después pasaremos a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que es un proceso largo. Quiero pensar que esta vez también será la definitiva. Mientras tanto, en el marco del proyecto AuzoEkin, realizaremos otras intervenciones en el barrio. Precisamente una de las razones para empezar por San Esteban ha sido la necesidad que tiene el barrio de mejoras, sin esperar al proyecto de su futuro desarrollo.

–¿Cómo está el proyecto de promoción de viviendas de alquiler social en Amaroz que el Gobierno Vasco va a acometer?

–Esperamos que Visesa, el organismo público dependiente del Gobierno Vasco, licite las obras en breve, por lo que, si todo va bien, éstas podrían arrancar a finales de año. Por parte del Ayuntamiento acabamos de contratar una empresa para estudiar el impacto que generará en el barrio, y tomar las medidas necesarias para que esta importante amplicación de Amaroz no genere ningún problema. Haremos este proceso junto al vecindario.

–Una pregunta personal. Se acerca a los 60 años. ¿No le tienta jubilarse? ¿Se presentará a las próximas elecciones?

–La verdad es que yo sigo centrado en el día a día, porque a día de hoy ya tenemos bastantes cosas entre manos. Es a lo que doy prioridad. Sólo pienso en cómo mejorar Tolosa. Ya llegará el momento de tomar la decisión personal.