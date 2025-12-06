EAJ-PNV muestra su preocupación por la bajada de cinco puntos en el reciclaje

J. GOÑI tolosa. Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:43 Comenta Compartir

La recogida selectiva en Tolosa ha decrecido un 5% en los últimos cinco años. En 2021, la tasa era del 67% y actualmente se sitúa en el 62%. Año tras año, ha bajado un punto, una tendencia que el principal grupo de la oposición, EAJ-PNV, llevó al último Pleno, por considerar preocupante que «los datos sean tan malos justo cuando EH Bildu ha liberado a una persona electa de la coalición para asumir la presidencia de la Mancomunidad, con el objetivo único de centrarse en el tema de los residuos».

En un comunicado tras la sesión, EAJ-PNV recuerda que hace ya dos años preguntó por el motivo de esta liberación. La respuesta que recibió entonces fue que, detrás de esa decisión, había «toda una planificación que mejoraría el sistema, las tasas y resultados de recogida y reciclaje». La conclusión, a juicio de los jeltzales, es «demoledora». «El sueldo dedicado a la presidencia de la Mancomunidad ha ido a la basura, es decir, 70.000 euros anuales, de los cuales los tolosarras pagamos el 31%», denuncian.

EAJ-PNV quiso pone en valor las acciones que llevó a cabo durante la anterior legislatura con buenos resultados. Citó la recogida puerta a puerta en pescaderías o la de cartón que ahora «ha descendido». «En bares y escuelas también estaba programada y consensuada la puesta en marcha de este tipo de recogida cuando EH Bildu ganó las elecciones. No se le ha dado continuidad, no se ha llevado a cabo lo acordado, no se han realizado otras mejoras y los resultados han empeorado», asegura EAJ-PNV.