Dos talleres y cuatro cursos formativos dirigidos a jóvenes y adolescentes

TolosaDos talleres y cuatro cursos formativos dirigidos a jóvenes y adolescentes
J. GOÑI
tolosa.
Martes, 30 de septiembre 2025, 20:30
El Ayuntamiento abre el plazo de inscripción para cursos y talleres dirigidos a adolescentes y jóvenes. Se ofertarán dos talleres, a 20 euros, y cuatro cursos o sesiones formativas hasta diciembre, gratuitas y en colaboración con la Diputación, dentro del proyecto Treba Gazteak.
El de joyería será un taller para aprender a hacer joyas y complementos utilizando diferentes elementos. Y en el de costura y patronaje, además de a coser prendas, el alumnado aprenderá a elaborar patrones.
-
Joyería 21-10/9-12
-
Costura y patronaje 23-10/11-12
-
Curso básico sexualidad 8 nov.
-
Sexualida más allá de la norma 13 dic.
-
Mirada crítica, odio en el mundo 24 oct.
-
Scape box, no negarlo 14 nov.
En el curso básico de sexualidad, el objetivo principal es «crear un marco crítico y seguro para analizar la sexualidad como una experiencia integral libre de tabúes y prejuicios», además de la «identificación de creencias y usos del grupo».
En el curso Sexualidad: más allá de la norma, los objetivos son hacer una revisión crítica del modelo sexual imperante, reflexionar sobre las estructuras sociales que condicionan las relaciones sexuales, el amor y el erotismo, compartir y analizar las claves necesarias para trabajar la autonomía y la toma de decisiones en la sexualidad.
Mirada crítica: ¿hay odio en el mundo? es otro de los cursos. Aquí se pretende crear un espacio seguro para trabajar los aprendizajes construidos en torno a los discursos de odio, discriminatorios y negacionistas, y construir colectivamente el pensamiento crítico y las narrativas alternativas.
En el curso Mirada crítica: scape box, no negarlo, se trata de profundizar en los discursos de odio y fomentar la acción para combatirlos a través de la empatía y el pensamiento crítico como alternativa a la discriminación. A través del juego 'Scape Box – No lo Niegues', se trabajará en equipos para construir e investigar nuevas narrativas para combatir la desinformación y los discursos de odio.
Los dos cursos están dirigidos a jóvenes de 16 a 35 años. Las sesiones sobre sexualidad son para jóvenes de entre 17 y 24 años, mientras que las de mirada crítica serán para jóvenes de entre 11 y 16 años. El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 13. Información en tolosa.eus o en la casa de cultura.
