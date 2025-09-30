Dos talleres y cuatro cursos formativos dirigidos a jóvenes y adolescentes

J. GOÑI tolosa. Martes, 30 de septiembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

El Ayuntamiento abre el plazo de inscripción para cursos y talleres dirigidos a adolescentes y jóvenes. Se ofertarán dos talleres, a 20 euros, y cuatro cursos o sesiones formativas hasta diciembre, gratuitas y en colaboración con la Diputación, dentro del proyecto Treba Gazteak.

El de joyería será un taller para aprender a hacer joyas y complementos utilizando diferentes elementos. Y en el de costura y patronaje, además de a coser prendas, el alumnado aprenderá a elaborar patrones.

Joyería 21-10/9-12

Costura y patronaje 23-10/11-12

Curso básico sexualidad 8 nov.

Sexualida más allá de la norma 13 dic.

Mirada crítica, odio en el mundo 24 oct.

Scape box, no negarlo 14 nov.

En el curso básico de sexualidad, el objetivo principal es «crear un marco crítico y seguro para analizar la sexualidad como una experiencia integral libre de tabúes y prejuicios», además de la «identificación de creencias y usos del grupo».

En el curso Sexualidad: más allá de la norma, los objetivos son hacer una revisión crítica del modelo sexual imperante, reflexionar sobre las estructuras sociales que condicionan las relaciones sexuales, el amor y el erotismo, compartir y analizar las claves necesarias para trabajar la autonomía y la toma de decisiones en la sexualidad.

Mirada crítica: ¿hay odio en el mundo? es otro de los cursos. Aquí se pretende crear un espacio seguro para trabajar los aprendizajes construidos en torno a los discursos de odio, discriminatorios y negacionistas, y construir colectivamente el pensamiento crítico y las narrativas alternativas.

En el curso Mirada crítica: scape box, no negarlo, se trata de profundizar en los discursos de odio y fomentar la acción para combatirlos a través de la empatía y el pensamiento crítico como alternativa a la discriminación. A través del juego 'Scape Box – No lo Niegues', se trabajará en equipos para construir e investigar nuevas narrativas para combatir la desinformación y los discursos de odio.

Los dos cursos están dirigidos a jóvenes de 16 a 35 años. Las sesiones sobre sexualidad son para jóvenes de entre 17 y 24 años, mientras que las de mirada crítica serán para jóvenes de entre 11 y 16 años. El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 13. Información en tolosa.eus o en la casa de cultura.