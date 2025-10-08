El diagnóstico de Izaskun, auzo landak y San Esteban, segunda fase de AuzoEkin

Conocer 'por dentro' el diagnóstico exacto de cada barrio para tomar decisiones concretas. Este el germen del proyecto AuzoEkin, cuyo objetivo es buscar que ... los recursos e inversiones lleguen de forma organizada a todas las zonas de la villa, contando con la participación como principal medio para lograrlo. No solo pretende propiciar una implicación directa de los vecinos, ya que también quiere lograr que estos tengan mayor poder de decisión. El proyecto ha arrancado en las zonas rurales, San Esteban y los barrios de Izaskun, Iparragirre y Bidebieta.

En la primera fase, de marzo a septiembre, se ha realizado un diagnóstico integral en cada una de estas zonas de forma participativa, teniendo en cuenta su realidad y la evolución sociodemográfica. Se han analizado las necesidades desde múltiples perspectivas: espacio público, medio ambiente, historia y cultura, movilidad, economía, equipamientos y servicios...

Para lograr este fin, se han completado encuestas, ha habido debates en profundidad, se han organizado grupos de discusión, talleres abiertos y recorridos vecinales con los técnicos por los barrios. El Ayuntamiento ha recibido información de gran interés y utilidad, y agradece por ello la implicación vecinal.

Finalizado el diagnóstico de cada zona, ahora llega la segunda fase. Con este propósito se realizarán sesiones abiertas dirigidas a todo el vecindario, asociaciones y trabajadores. En Bidebieta-Iparragirre-Izaskun, el diagnóstico se presentará el 13 de octubre, lunes, a las 18.00, en La Inmakulada. Para los barrios rurales, la cita es el martes 14, a las 18.00, en el salón de Plenos. Los vecinos de San Esteban están convocados el miércoles 15 de octubre. a las 18.00, en el local de la Asociación vecinal Ttonttor.

AuzoEkin quiere trabajar una estrategia por cada una de las zonas, con una mirada de cuatro años. El objetivo es recoger las líneas generales, objetivos y acciones a desarrollar durante este periodo. Esta segunda fase tendrá cuatro hitos. Primero, se realizarán las sesiones de presentación de la primera fase, y se abrirá la posibilidad de hacer aportaciones; a continuación, se filtrarán y clasificarán todas las propuestas; en la tercera sesión, se realizará un ejercicio de priorización buscando los consensos más amplios posibles; y una vez realizado el análisis técnico de las propuestas priorizadas, en la cuarta y última sesión abierta, se realizará la selección final.

Cada zona contará con 60.000 euros, y los trabajos que han sido priorizados por las y los vecinos se incorporarán directamente al presupuesto municipal. El año que viene, el proyecto se extenderá a más zonas, continuando el mismo proceso que se ha seguido con las zonas de Izaskun, auzo landak y San Esteban.