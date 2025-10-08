Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El proyecto AuzoEkin ha arrancado en Bidebieta, Iparragirre e Izaskun, cuyo diagnóstico se presenta el lunes.

Tolosa

El diagnóstico de Izaskun, auzo landak y San Esteban, segunda fase de AuzoEkin

La próxima semana se presentará el diagnóstico de cada barrio, que contará con 60.000 euros para priorizar sus inversiones

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:24

Comenta

Conocer 'por dentro' el diagnóstico exacto de cada barrio para tomar decisiones concretas. Este el germen del proyecto AuzoEkin, cuyo objetivo es buscar que ... los recursos e inversiones lleguen de forma organizada a todas las zonas de la villa, contando con la participación como principal medio para lograrlo. No solo pretende propiciar una implicación directa de los vecinos, ya que también quiere lograr que estos tengan mayor poder de decisión. El proyecto ha arrancado en las zonas rurales, San Esteban y los barrios de Izaskun, Iparragirre y Bidebieta.

