Día de mercado típico de otoño

El sol de la mañana consiguió disipar la niebla para primera hora de la mañana, haciendo de la de ayer una jornada radiante. Temperaturas frescas, puntos de humedad contenidos y un sol espléndido redondearon una mañana de mercado muy bonita.

Al ambiente se le sumó una oferta de producto excelente. Con mucha variedad y con una calidad inalcanzable en puntos de venta que no se basan en la proximidad y en la humanidad como guía central. Hubo muchos ejemplos de ello. Algunos pueden ser el tomate del país, que está viviendo una segunda juventud. Antes de que los rigores del otoño y del invierno impacten de lleno en los cultivos de tomate de exterior, están aprovechando estas jornadas de sol y de temperaturas contenidas para madurar en planta, a buen ritmo. Alcanzar tamaño y, sobre todo, ofrecer unos puntos de sabor y aroma en su mejor momento. Hay muchas variedades; desde los cada vez más habituales Cherry, hasta los de gran calibre y carnosidad como el rosa, el aretxabaleta o el corazón de buey.

Productos del país

Mín. Máx.

Micológicos

Trufa 150 180

Gibelurdina 28 30

Angula monte 30

Ziza hori 22 30

Hongo 33 38

Quesos

Nuevo 19 22

Oveja 18 25

Cabra 17 27

Requesón 16

Fresco 17 18

Vaca 10 12

Mezcla 10 18

Frutas

Moscatel 3

Membrillo 3

Matxakanas 8

Errezil sagarra 2 5

Avellana 2 5

Jumbo sagarra 1,5 3

Pera 3

Higo morado 4

Pelestrina 1,5 4

Star sagarra 1,5 4

Nueces 4 6

Hortalizas (kilo)

Acelga 2 4

Calabacín 2 3

Cebolleta 1,5 2

Patata 2 3

Cebolla 1 2

Tomate invern 4,5 6

Zanahoria 1 2

Calabaza 1,5 4

Cebolla roja 1,5 3

Patata nueva 5

Vaina morada 8

Vaina plana 6

Baba txiki 7 10

Baba beltza 7,5

Cayena 12

Alubia 15 18

Guindilla Ibarra 12 14

Tom campo lib. 6 8

Pocha blanca 8 15

Padrón 20

Italiano 6 8

Gernika 12

Hortalizas (manojo)

Cebolla 1 3

Cebolla roja 2 4

Zanahoria 1 4

Ajos frescos 2 3

Remolacha 1,5 2

Borraja 2

Puerros 2 4

Acelgas 1 3

Otro ejemplo fueron las vainas del país; han mejorado mucho, ofrecen carne tiesa, fresca, delicada a la vez, y la piel es muy perfecta y fina. Podemos citar además los distintos pimientos que hay a la venta. Piquillos en la mesa de Peña en la plaza Cristales, dulce de Landas en el puesto de Imaz de la plaza Zerkausi, y multitud de choriceros, gernikas, padrones, guindillas de Ibarra y otros derivados más picantes. Son un regalo para los amantes de esta solanácea. Los puerros, rábanos, zanahorias y demás verduras subterráneas muestran estadíos excepcionales. De gran sabor y delicada textura, están en su mejor momento.

En la oferta de fruta, mucha manzana, de muchas variedades y de gran calidad. No podía ser menos en un año en positivo en vecería, y muestra a las claras el verdadero tesoro que tenemos en Tolosa, en el mercado semanal. Poder disfrutar de errezil sagarras, de topaz, de reineta gris, de reina de reineta, de Mendiola sagarra, o de manzana jumbo es un privilegio. Además de manzana hubo pera, higo blanco, matxakanas, nueces, avellanas, castañas...

La propuesta micológica se mantuvo similar. Hongo de provincias cercanas, ziza hori local en generosidad, algo de gibelurdina y angulas de monte. Hubo y suele haber semanalmente setas con una salida algo más limitada, pero que gozan de la predilección de algunos habituales. Hablamos de la trompeta de la muerte, muy utilizada en salsas, guarniciones y arroces, o de la senderuela, que muchos cocinan con huevo o como condimento.