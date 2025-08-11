La deuda municipal se reduce un 85% en cinco años El Ayuntamiento rebaja su deuda hasta los 32 euros por habitante, lo que le da mayor margen para futuras inversiones o volver a pedir un crédito

En la economía, y sobre todo en el terreno macro, endeudarse es casi una obligación. Pero lo importante en ello es saber gestionar las cifras y los plazos. El Ayuntamiento de Tolosa está inmerso en un progreso de reducción de su deuda que le ha hecho rebajar la masa un 85% en cinco años, pero que desde al menos 2009 ha tenido una tendencia a la baja, año a año. A excepción de 2013, cuando se subió unos pocos euros –pasó de los 12.039.250 euros de 2012 a los 12.397.828 euros de aquel año–.

Así, el Consistorio ha alcanzando una cifra de 637.262 euros en el dato de 2024, lejos de los 18.110.456 euros que poseía en 2009, cuando se registran estos datos abiertos y disponibles en Gipuzkoa Irekia para la consulta de la ciudadanía. Una cifra muy baja teniendo en cuenta que la localidad tiene 20.109 vecinos y un presupuesto de 39,1 millones de euros para este 2025. Ello supone que la deuda por habitante pase a ser de 32 euros, lo equivalente a lo que a día de hoy supone una pequeña compra.

2020 La deuda municipal ascendía a 4.150.598 euros.

2021 Se redujo casi un millón, 3.192.157 euros.

2022 El descenso fue similar, llegando a los 2.231.758 euros.

2023 Pasó a los 1.316.761 euros.

2024 Actualmente es de 637.262 euros.

Esta tendencia va en sintonía con el resto del territorio, ya que según los datos del informe anual publicado por el Ministerio de Hacienda, los 88 ayuntamientos de Gipuzkoa han reducido hasta los 123,8 millones de euros su deuda, una ligera bajada del 2,67% tras el aumento en 30,6 millones que se registró en 2023. Sin embargo, esto no le hace bajar del primer puesto en el ranking de endeudamiento de los territorios vascos, estando por encima de Álava (113,8 millones) y Bizkaia (75,8 millones). En total, la cifra conjunta de los 251 municipios vascos asciende a 313,6 millones de euros, que también ha bajado de los 321,9 millones del año anterior.

Volviendo a Tolosa, y centrando la vista en los últimos cinco años, donde se ha producido la reducción del 85% de la deuda, el Ayuntamiento despidió la primera década del siglo XXI con 4.150.598 euros de deuda, lo que corresponde a 209 euros por habitante. Año a año la cifra ha ido descendiendo casi a millón por periodo, pues en 2021 pasó a ser de 3.192.157 euros, 161 euros por habitante, y en 2022 de 2.231.758 euros, 112 euros en el cálculo por habitante. En el final de la legislatura de EAJ-PNV y PSE-EE, con Olatz Peon como regente, y con el paso de la makila de mando al alcalde actual, Andu Martínez de Rituerto, Tolosa siguió la tendencia para llegar a los 1.316.761 euros, 66 euros por habitante. Y el año anterior, en 2024, es cuando se ha bajado del millón, con 637.262 euros y 32 euros de deuda por habitante.

Un dato reseñable, pues supone tan solo el 2% del presupuesto municipal de 2024, de 38,2 millones de euros. Es decir, sería el porcentaje que el Ayuntamiento tendría que destinar para amortizar la deuda. De esta manera, el órgano municipal sigue reduciendo su carga financiera y apenas tiene deudas con terceros, por lo que puede centrar sus esfuerzos en volver a endeudarse o acometer las inversiones en mejoras de infraestructuras y equipamientos, o servicios para satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

Es un movimiento que le garantiza una mayor disponibilidad de su economía, sin la obligatoriedad de pagar intereses por los préstamos, menos costes fijos, y la posibilidad de invertir en el futuro, ya sea con los ingresos fijos o volviendo a solicitar un crédito que aumente la partida y haga cumplir con los objetivos marcados en la legislatura, y seguir con el desarrollo de Tolosa en el futuro con proyectos más ambiciosos.

El paso siguiente estará por ver. Podría llegar a la deuda 0 como sucede en 38 de los 88 ayuntamientos guipuzcoanos, mantener la tendencia y cerrarla previsiblemente con las cuentas de 2025, o proceder a un nuevo endeudamiento, como hizo su homólogo eibarrés, pasando a tener casi 4 millones de deuda. Lo cierto es que la capacidad en la gestión económica es encomiable, pues en 15 años se ha reducido desde los 18.110.456 euros a los 637.262 euros, lo que supone que el Ayuntamiento ha devuelto el 96,48% de la deuda contraída en 2009.