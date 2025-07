«Nos hemos desquitado de ondear una bandera; esperemos que no sea la última»

Cuatro años de espera después y tras veinte años de vida, el TAK-Oria por fin suma su primera bandera en la historia del ... remo. Y no podía haber elegido un lugar más idóneo que en casa del enemigo a batir, en La Concha de Donostia Arraun Lagunak. Una vez más, y ya por segunda vez, la 'Zerkausia' le roba a la 'Lugañene' una victoria, aunque esta vez se ha traducido también en poder subirse al barco –y al balcón de la casa consistorial tolosarra– y ondear con fuerza el premio logrado. Un hecho histórico que llega en la tercera regata de esta temporada en Liga Euskotren, y que supone, en palabras de su entrenador Ramón Erostarbe, «desquitarnos» de ese objetivo que se resistía hasta el pasado sábado. «Se ha podido ver el fruto de estos cuatro años de trabajo», señala.

Y es que el triunfo sabe mucho mejor cuando se confirma que eres la kriptonita de la trainera 'galáctica' del Arraun Lagunak: «Que seamos el único equipo que le ha conseguido ganar y quitarle una bandera es una alegría inmensa», añade. El recibimiento en la casa consistorial, desde donde pudieron exhibir el premio de la IX Bandera Fabrika, fue un momento especial, lo que deja al entrenador «muy contento» por no solo «el pueblo, el club y las remeras», sino también por todo el trabajo que se viene realizando en el primer bote y por supuesto en categorías inferiores, que también cosechan méritos.

Clasificación

1 Donostia Arraun Lagunak 30 ptos.

2 Orio 28 ptos.

3 TAK-Oria 24 ptos.

4 Zumaia 16 ptos.

5 Hibaika 15 ptos.

6 Astillero 13 ptos.

7 Donostiarra 9 ptos.

8 Hondarribia 9 ptos.

¿Y cómo se gestó este hecho para la historia del remo en Tolosaldea? Saliendo desde la calle 3 en el mar donostiarra, la estrategia estaba en «intentar no descolgarnos en la salida» para mantenerse «en la pelea» y en puestos cabeceros. Sin perder la fe y sabedores de que bajo el oleaje la 'Zerkausia' se siente cómoda, el objetivo se cumplió y lideró la primera vuelta. En la ciaboga se le fueron algunos segundos y la 'Txiki' se puso en cabeza momentáneamente, hasta que volvieron a hacerse con el control de la regata. «Es muy difícil que, una vez pasada la isla, te quiten una ola, por lo que era complicado que nos quitaran la bandera», detalla Erostarbe. La alegría invadió el bote de la comarca, que pudo celebrar el triunfo el domingo en Tolosa.

Las sensaciones vividas el sábado no pudieron repetirse el domingo, en Zierbena. La calle 4 designada no fue nada favorable, y se pudo observar en el resto de tandas cuando «todos los que fuimos por esa calle acabamos en la última posición. Intentamos pelear al máximo, no perder muchos puestos. Pudimos haber quedado séptimas o cuartas», asegura el entrenador del TAK-Oria. El mal fue menor y salvaron los puntos quedando cuartas, sin descolgarse de la lucha con Arraun Lagunak y Orio en la clasificación general.

Pasai Donibane y Orio

Con la primera bandera en el palmarés, el objetivo estará en volver a repetir la hazaña en Pasai Donibane, en la bahía, y en Orio, nuevamente en mar abierto. A pesar de la victoria, Ramón Erostarbe prefiere ir «regata a regata»: «Salimos todos los fines de semana a intentar llegar en el mejor puesto posible. Ganar una bandera es muy difícil, por supuesto que lo intentaremos hasta el final, pero serán dos regatas muy duras y exigentes. Estamos entrando con muchísimas ganas y una vez conseguida la primera bandera, por lo menos nos hemos desquitado, la hemos podido ondear y esperemos que no sea la última», indica Erostarbe.