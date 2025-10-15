El consejero de Salud hablará sobre el futuro de la sanidad en Tolosaldea en el Foro Uzturre El consejero abordará este lunes en charla-coloquio cuestiones como la del proyectado hospital de Tolosa

El Consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, será el próximo invitado del Foro Uzturre. La charla-coloquio tendrá lugar el próximo 20 de octubre, lunes, a las 19.00 horas, en el Topic de Tolosa.

Esta cita permitirá abordar, entre otras temáticas, cuestiones tales como el diagnóstico del Sistema Vasco de Salud, el significado y proyección del Pacto Vasco de Salud, la problemática local y europea, qué supone el déficit de profesionales, o la mirada a las infraestructuras de salud de Tolosaldea y, más concretamente, el proyecto del futuro hospital público comarcal que el Gobierno Vasco tiene proyectado construir en en un solar de Iurreamendi. El título del coloquio es «Tolosaldea, salud y futuro».

Desde su constitución, el Foro Uzturre propone organizar en Tolosaldea charlas, diálogos, mesas redondas, conferencias, jornadas, congresos y cualquier otro tipo de actividad de carácter divulgativo que aspiren a un alto nivel de interés, tanto por las temáticas elegidas como por las personas ponentes e invitadas a participar en estos eventos.

El primer evento organizado por el Foro tuvo lugar el pasado el 1 de abril. El invitado en aquella ocasión fue Aitor Esteban, recién elegido presidente del Partido Nacionalista Vasco. De hecho, aquel de Tolosa fue su primer acto público tras su elección. La segunda convocatoria, el pasado 9 de junio, contó con la participación de Arantxa Gonzalez Laya, tolosarra y ex ministra de asuntos exteriores. Tras el parón veraniego, la primera cita tuvo lugar el 11 de septiembre en el mismo escenario. En este caso, las ponentes invitadas fueron cinco mujeres. Todas ellas, políticas con altas responsabilidades institucionales. Euge Arrizabalaga, presidenta del Gipuzko Buru Batzar del PNV; Eider Mendoza, Diputada General de Gipuzkoa; Maria Ubarretxena, Portavoz del Gobierno Vasco, Maribel Vaquero, Portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, y Oihane Agirregoitia, Europarlamentaria.