Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero de Salud ofrecerá una conferencia en el Topic este lunes DV

El consejero de Salud hablará sobre el futuro de la sanidad en Tolosaldea en el Foro Uzturre

El consejero abordará este lunes en charla-coloquio cuestiones como la del proyectado hospital de Tolosa

Juanma Goñi Sagarzazu

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:00

Comenta

El Consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, será el próximo invitado del Foro Uzturre. La charla-coloquio tendrá lugar el próximo 20 de octubre, lunes, a las 19.00 horas, en el Topic de Tolosa.

Esta cita permitirá abordar, entre otras temáticas, cuestiones tales como el diagnóstico del Sistema Vasco de Salud, el significado y proyección del Pacto Vasco de Salud, la problemática local y europea, qué supone el déficit de profesionales, o la mirada a las infraestructuras de salud de Tolosaldea y, más concretamente, el proyecto del futuro hospital público comarcal que el Gobierno Vasco tiene proyectado construir en en un solar de Iurreamendi. El título del coloquio es «Tolosaldea, salud y futuro».

Desde su constitución, el Foro Uzturre propone organizar en Tolosaldea charlas, diálogos, mesas redondas, conferencias, jornadas, congresos y cualquier otro tipo de actividad de carácter divulgativo que aspiren a un alto nivel de interés, tanto por las temáticas elegidas como por las personas ponentes e invitadas a participar en estos eventos.

El primer evento organizado por el Foro tuvo lugar el pasado el 1 de abril. El invitado en aquella ocasión fue Aitor Esteban, recién elegido presidente del Partido Nacionalista Vasco. De hecho, aquel de Tolosa fue su primer acto público tras su elección. La segunda convocatoria, el pasado 9 de junio, contó con la participación de Arantxa Gonzalez Laya, tolosarra y ex ministra de asuntos exteriores. Tras el parón veraniego, la primera cita tuvo lugar el 11 de septiembre en el mismo escenario. En este caso, las ponentes invitadas fueron cinco mujeres. Todas ellas, políticas con altas responsabilidades institucionales. Euge Arrizabalaga, presidenta del Gipuzko Buru Batzar del PNV; Eider Mendoza, Diputada General de Gipuzkoa; Maria Ubarretxena, Portavoz del Gobierno Vasco, Maribel Vaquero, Portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, y Oihane Agirregoitia, Europarlamentaria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3

    La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  4. 4 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  5. 5

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  6. 6

    A prisión por amenazar a un conductor y disparar contra su coche tras una discusión de tráfico en Irun
  7. 7

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  8. 8 Las palabras en euskera que no existen en castellano y que explican cómo se vive en Euskadi
  9. 9 Cuatro heridos, dos graves, tras un accidente múltiple en un túnel en Sunbilla
  10. 10

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El consejero de Salud hablará sobre el futuro de la sanidad en Tolosaldea en el Foro Uzturre

El consejero de Salud hablará sobre el futuro de la sanidad en Tolosaldea en el Foro Uzturre