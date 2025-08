Cesan a los directores del Topic de Tolosa

El Centro Internacional de Marionetas de Tolosa (Topic) iniciará una nueva etapa con otro equipo directivo al frente, tras la decisión del Centro de Iniciativas ... de Tolosa (CIT), del que depende, de prescindir de sus actuales directores, Juanjo Herrero y Estitxu Zaldua. Estos han acogido con tristeza una decisión que aseguran «no esperaban», y que desde el CIT justifican alegando que no se habían «cumplido los objetivos que se habían trazado» cuando ambos asumieron la dirección del Topic, ahora hace tres años.

Tanto la programación de Titerescena del último semestre del año, como la del Festival de Marionetas Titirijai que se celebra en noviembre, están ya cerradas, y la decisión del cese, por tanto, no les afecta. El CIT ha iniciado ya el proceso selectivo para decidir a la persona o personas que sustituirán a Herrero y Zaldua, que espera culminar a mediados de septiembre, cuando se presente oficialmente el nuevo equipo responsable del Topic.

«Lamentamos profundamente no seguir liderando este centro que tantas posibilidades tiene, y sentimos no poder continuar en el desarrollo de proyectos que quedan detenidos de forma imprevista», aseguran los ya exdirectores. «Siempre hemos antepuesto el objetivo de luchar por el Topic por encima de otras consideraciones y nos llevamos un recuerdo muy bueno de mucha gente y de muchos proyectos estimulantes que hemos podido desarrollar».

Juanjo Herrero y Estitxu Zaldua se muestran muy orgullosos por haber tejido alianzas con instituciones, agentes del sector y compañías. «Hemos desempeñado de forma profesional y comprometida nuestras funciones de directores artísticos y ejecutivos de este centro y del festival, desarrollando nuestra visión del proyecto y llevándola adelante en el breve tiempo que se ha concedido finalmente». También dicen desconocer si las colaboraciones que se han logrado se llevarán a cabo. Y citan los proyectos colaborativos con la escuela superior de diseño Idart, Institut del Teatre de Barcelona, escuela superior de arte dramático y danza de Euskadi Dantzerti, Azkuna Alhondiga Zentroa, Ayuntamiento de Azpeitia en las Euskal Antzerki Topaketak, Donostia Kultura, nuevos proyectos internacionales de Creative Europe (con instituciones como Maison de la Marionnette, Lujbliana Puppet Theatre, Estonian Theatre for Young Audiences), trabajo sobre la formación reglada de los títeres en las escuelas superiores de arte dramático, el proyecto de la compañía residente del Topic, trabajo de mediación con Biargi, proyecto de digitalización Taula de Gobierno Vasco, etc. «En el caso de que estos proyectos no se lleven a cabo, sentimos mucho que todo el esfuerzo invertido se pierda», aducen.

«Si hubiéramos sabido con anterioridad que nuestra etapa llegaba a su fin, podríamos habernos organizado mejor para concluirla. La brusquedad del procedimiento nos ha obligado a no poder reaccionar con la corrección que habríamos deseado», alegan los exdirectores, molestos con las formas con las que han sido despedidos, y que también quieren dar gracias a todas las personas que durante este tiempo han apostado por sus ideas y propuestas, y les han apoyado. «Con este repentino cambio, nosotros continuamos por otros caminos en los cuales esperamos encontrarnos», enfatizan.

Por su parte, la junta directiva del CIT, que preside Kepa Goikoetxea, asegura que la decisión se ha tomado tras una «exhaustiva reflexión». Opinan los responsables del centro que ha habido «una gestión deficiente y falta de resultados tangibles», con una ausencia de definición clara de objetivos y líneas estratégicas para el desarrollo del Topic. También alegan que se han generado situaciones de conflictividad laboral «que han afectado el buen funcionamiento de la institución», además de haber habido «una visión de futuro poco clara y sin garantías de sostenibilidad ni crecimiento para el proyecto».

La junta directiva del CIT dice asumir plenamente la responsabilidad de buscar y seleccionar un nuevo equipo directivo que esté «a la altura del valor cultural, histórico y social» que representa el Topic para Tolosa. «Buscaremos a personas que inicien un nueva etapa y que asuman la dirección del Topic con profesionalidad, visión y respeto por nuestra misión, que no es otra que fortalecer la entidad y devolverle el impulso que merece», concluye.