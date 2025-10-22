El carnaval de Tolosa estrenará carrozas homologadas

La intención de adquirir, por parte del Ayuntamiento, diez plataformas homologadas, abrirá una nueva etapa en el carnaval tolosarra. El consistorio ha reservado una partida ... de 170.000 euros, con el objetivo de formalizar un contrato para comprar diez de estas plataformas, entendidas como «vehículos no autopropulsados diseñados y concebidos para ser remolcados por un vehículo a motor».

Varias empresas han mostrado su interés y han mantenido contactos con el Ayuntamiento, pero finalmente no se han presentado al concurso de contratación que ha puesto en marcha el consistorio tolosarra. La concejala de Fiestas y Cultura, Goiuri Eceiza, asegura que el Ayuntamiento buscará otras fórmulas para seguir adelante con la compra de plataformas a través de otro procedimiento. «La intención es sustituir las carrozas antiguas por estos dispositivos más seguros y homologados», asegura.

Desde la Comisión de Fiestas han insistido en la necesidad de hallar una solución definitiva a la participación de carrozas no homologadas en la fiesta. Las que salieron el año pasado están diseminadas actualmente en un solar del barrio de Bentaundi, tapadas con lonas azules, pero desde el consistorio resaltan que no cumplen las normas mínimas de seguridad, y que es necesario hallar otras fórmulas.

El Departamento de Fiestas ya se ha reunido con los representantes de las carrozas para darles a conocer la noticia. Ahora, todos sus integrantes llevarán una reunión, la próxima semana, donde los portavoces explicarán los pormenores de la reunión, y de lo que supone esta adquisición para la nueva etapa que se abre en los Iñauteriak. Desde el Ayuntamiento aseguran estar agradecidos por sus aportaciones que, dicen, «ayudarán a afinar el proceso».