Las carrozas del año pasado ocupan provisionalmente un solar del barrio de Bentaundi DV

El carnaval de Tolosa estrenará carrozas homologadas

El consistorio quiere abrir una etapa de transición porque considera que las actuales no son seguras

Juanma Goñi Sagarzazu

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:35

La intención de adquirir, por parte del Ayuntamiento, diez plataformas homologadas, abrirá una nueva etapa en el carnaval tolosarra. El consistorio ha reservado una partida ... de 170.000 euros, con el objetivo de formalizar un contrato para comprar diez de estas plataformas, entendidas como «vehículos no autopropulsados diseñados y concebidos para ser remolcados por un vehículo a motor».

