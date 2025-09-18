Bateles, cerveza y movilidad sostenible centran los próximos días en Tolosa

Siguen los fines de semana llenos de alicientes durante el mes de septiembre. Para estos tres días confluyen actividades que invitan a salir a ... la calle y disfrutar del programa preparado. Desde la Feria de la Cerveza a la competición popular de bateles, o desde los juegos en una Rondilla peatonal al mercadillo de bicis de segunda mano, Tolosa despide oficialmente el verano de una manera inmejorable.

En la Semana de la Movilidad Sostenible se han preparado actividades en una Rondilla peatonalizada. El sábado por la tarde habrá una gincana ciclista para menores entre 4 y 12 años, y el domingo, también por la tarde, cuentacuentos teatralizado e itinerante de la mano de Intujai, que partirá de Emakumeon plaza.

Movilidad sostenible

Sábado 9 00 a 15.00. Mercado de bicicletas de segunda mano en el paseo San Francisco.

Sábado 10 00 a 11.30. Taller sobre reparación de pinchazos, en el paseo San Francisco.

Sábado 16 00. Peatonalización de la calle Rondilla hasta el domingo a las 20.00.

Sábado 17 00 a 19.00. Yincana y juegos de cinta en la calle Rondilla. Para participar, para niños de 4 a 12 años, deben llevar bicicleta o patinete, y casco.

Domingo a partir de las las 18 00. Cuentacuentos teatralizado e itinerante, partiendo desde Emakumeon plaza.

Feria de la cerveza

Viernes, 18 00 a 00.30. Ameniza DJ Fer.

Sábado, 18 00 a 2.00. Ameniza DJ Hidaldo.

Domingo Comida popular al mediodía y por la tarde, apertura de 18.00 a 21.00 horas.

Bateles en el río Oria

Sábado, desde las 11 00. Competición amistosa entre sociedades, I Bandera del Tinglado. Participan diez bateles.

Día Mundial del Alzheimer

Domingo, 11 00. Plaza Verdura, Jaque a la desmemoria.

Además, este sábado, previo a la medida de cerrar la calle Rondilla, habrá un mercado de bicicletas de segunda mano a cargo de Gurpilgunea. Los vecinos podrán comprar bicicletas y material en el paseo San Francisco, frente al Archivo, así como vender aquellas que ya no necesiten. También se organizará un taller de reparación de pinchazos y se expondrá una bicicleta electrificada.

La Feria de la Cerveza, organizada por el club de baloncesto Take, arrancó ya este jueves en el Tinglado. Su arraigo y consolidación están fuera de toda duda. Se pueden degustar veintiún tipos diferentes de cerveza (normal, especial, artesana, sin alcohol y sin gluten), además del menú habitual en este evento, que se complementará con otros platos y postres. También puede degustarse la Ipar Beltz, una cerveza 'made in Tolosa' de estilo brown ale de color negro y sabor tostado, con cierto regusto a café.

El horario será el siguiente: viernes, de 18.00 a 00.30, con DJ Fer. El sábado, de 18.00 a 02.00, con DJ Hidalgo, y el domingo, de 18.00 a 21.00. La gran novedad de este año se reserva para el domingo, y es que se ha preparado una comida popular, con diferentes menús.

Recuperar el ambiente popular que solía germinarse alrededor del remo entre las sociedades del pueblo es uno de los objetivos de la I Bandera del Tinglado, que se celebra mañana desde las once con la animación de Lasko Txaranga.

Será una disputa entre bateles, diez en total, con sociedades gastronómicas –Aiz Orratz-Veleta, Batasuna, Emendek, Gure Txokoa, Lizardi, San Esteban y Txinparta–, y entidades deportivas –Enroke Xake Kluba– y culturales –Udaberri Dantza Taldea–, además del bote con representación del Ayuntamiento. El objetivo estará en obtener el mejor tiempo en las diez tandas, en la que las embarcaciones bogarán contra un rival fijo e intercambiando las calles. Las dos que mejor crono marquen disputarán la final, con la ganadora de la última prueba obteniendo la I Bandera del Tinglado. El objetivo de la regata no es la competición, sino fomentar el conocimiento mutuo y la unión entre las sociedades participantes.

Por otro lado, el Día Mundial del Alzheimer se conmemorará este domingo y desde Buru Bihotzez han organizado varias actividades los próximos días. Junto a Enroke Xake Kluba, y bajo el título Jaque a la desmemoria, desde las 11.00, el domingo, en Plaza Verdura, los asistentes podrán participar en un mini torneo de ajedrez para todas las edades, probar juegos para mejorar la memoria y atender a la charla divulgativa que el ajedrecista Albert Silver ofrecerá sobre las ventajas que aporta este deporte para prevenir la demencia.