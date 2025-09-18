Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una calle Rondilla sin vehículos y configurada como un espacio de juego, uno de los objetivos de la Semana de la Movilidad Sostenible. GOÑI

Tolosa

Bateles, cerveza y movilidad sostenible centran los próximos días en Tolosa

Garagardo Festa, la I Bandera del Tinglado, juegos y bici en Rondilla peatonalizada, y ajedrez contra el Alzheimer

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:06

Siguen los fines de semana llenos de alicientes durante el mes de septiembre. Para estos tres días confluyen actividades que invitan a salir a ... la calle y disfrutar del programa preparado. Desde la Feria de la Cerveza a la competición popular de bateles, o desde los juegos en una Rondilla peatonal al mercadillo de bicis de segunda mano, Tolosa despide oficialmente el verano de una manera inmejorable.

