Tolosa

Asunción Klinika, reconocida por un plan optimizador de recursos en Urgencias

J. G.

tolosa.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:24

Comenta

Asunción Klinika ha sido seleccionada como uno de los tres centros hospitalarios finalistas en la categoría 'Best Integration of AI in Healthcare de los European Private Hospital Awards (EPHA) 2025' por su proyecto Inurge, centrado en la predicción de la demanda y de la optimización en planificación de recursos dentro de las Urgencias.

Los otros dos finalistas han sido el Hospital Universitario de Torrejón (España) y el Joaquim Chaves Saúde (Portugal). La ceremonia de entrega tendrá lugar el día 29 en CaixaForum Madrid, en un evento que reunirá a cerca de 300 representantes del sector sanitario de 17 países europeos.

El proyecto se basa en el trabajo de fin de máster de Moisés Espejo, director médico de Asuncion Klinika, titulado 'Evaluación de implementación de herramientas de inteligencia artificial aplicada a la predicción de la demanda e ingresos hospitalarios'.

La colaboración con centros tecnológicos como Vicomtech ha sido clave para integrar en el ámbito sanitario los últimos avances en inteligencia artificial. «Gracias a estas alianzas, se facilita la transferencia de conocimiento y la adaptación de soluciones punteras a las necesidades específicas de urgencias hospitalarias, potenciando la capacidad de respuesta y la eficiencia asistencial», aseguran desde el centro tolosarra.

