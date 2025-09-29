Arranca una nueva edición de Mugi, los paseos saludables para la Tercera Edad Los paseos se realizarán los miércoles, desde mañana, hasta la primera semana de junio, en dos circuitos diferentes de 5 kilómetros y 1 kilómetro

JUANMA GOÑI tolosa. Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:46

Caminar por Tolosa es la mejor receta para invertir en salud. Y hacerlo en compañía, además, fomenta las relaciones sociales, aleja el sedentarismo y crea hábitos de vida más positivos. Por eso nació ya hace doce años el proyecto de «recorridos saludables» Mugi, dirigido básica pero no exclusivamente al colectivo de la Tercera Edad, cuya nueva temporada arranca mañana, miércoles, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores.

Detrás de esta iniciativa están el Ayuntamiento, Inmakulada, Herrikide, Laskorain Ikastola, Orixe, la OSI de Tolosa, las Asociaciones de Jubilados Iturriza y Harizpe, Cruz Roja, Ilarki, la clínica de la Asunción, Nagusilan, la Fundación Goyeneche y las residencias Iurreamendi y Uzturre.

Sumando los datos de participación de cada jornada, el año pasado hubo 3 408 participantes. Se llevaron a cabo 32 salidas y llegaron a participar 183 personas disintas en algún momento. Para este curso, que arranca mañana, se prevén 31 salidas en total.

Mugi Tolosa consiste en facilitar el paseo por unos circuitos urbanos saludables, llanos, fáciles, que ya están establecidos y controlados. Después de caminar, además, todos los participantes disfrutan de un buen hamaiketako.

Involucrarse en Mugi es muy fácil. Los participantes se dividirán en dos grupos. El primero, que parte a las 10.30 horas, realiza un recorrido de unos cinco kilómetros; el segundo, que sale a las 11.00 horas, recorre un solo kilómetro, ya que está destinado a personas con movilidad más reducida.

Cada participante dispone de una tarjeta que es sellada al término del paseo. En la plaza de la Alhóndiga, uno de los puntos de parada, hay máquinas para hacer ejercicios que complementan los paseos.

«Merece la pena»

La iniciativa Mugi permite también la unión intergeneracional. Miren, una de las alumnas que participó el año pasado, confiesa que «aprendió muchísimo» de la gente mayor. «Yo me sentí muy a gusto acompañándoles. Hice amistades, oía sus historias mientras caminábamos. Para mí resultó muy gratificante».

Mari Carmen, asidua de estos paseos, asegura que son parte muy importante de su rutina anual. «Vamos despacito, tomamos el aire, tomamos un piscolabis, charlamos de nuestras cosas, yo voy muy a gusto y repetiré mientras tenga fuerzas».

Desde Osakidetza apuntan que son innumerables los beneficios, tanto físicos como emocionales o mentales que Mugi Tolosa puede aportar para el autocuidado: resistencia, agilidad, rapidez, fuerza de voluntad, amistad, apoyo, compañía, tranquilidad...

Para este curso se prevén 31 salidas, doce de ellas este año y las otras 19 en 2026, hasta la primera semana de junio. Los paseos por Tolosa se realizarán los miércoles, excepto los días festivos, Navidad, Carnavales y la semana de Pascua.

Según apuntan desde el Ayuntamiento, Mugi Tolosa sigue siendo referente para muchas personas. En la edición del curso 2024-25 se realizaron un total de 32 paseos. Además de fomentar hábitos saludables, Mugi Tolosa también pone el foco en la socialización entre participantes. Y es que además de ser una herramienta para el envejecimiento activo, se ha convertido en un punto de encuentro, ofreciendo la posibilidad de salir a la calle entre amigos y amigas, pudiendo disfrutar de los recorridos.

Para participar en Mugi Tolosa no hay límite de edad ni de capacidad física. Tampoco es necesaria una inscripción. Las personas interesadas no tienen más que acudir los miércoles al Tinglado a las horas expuestas.

Arranca, por tanto, una nueva edición de esta iniciativa que aúna la salud, el cuidado y la sensibilización, y que gana en participantes cada año.